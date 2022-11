El consolat fa el nou carnet d’identitat hondureny a Girona durant tres dies

L’Església evangèlica Elim de Girona va acollir entre divendres i ahir unes jornades d’enrolament per a la comunitat hondurenya resident a la província. Així, durant els tres dies 300 ciutadans del país centreamericà van poder fer-se el nou carnet d’identitat hondureny, que rebran en els propers mesos i que els facilitarà la realització de determinats tràmits, així com en un futur poder votar a l’estranger quan s’habiliti el sistema.

Normalment aquest tràmit només es pot realitzar a la seu del consolat hondureny a Barcelona, ja que es fa a través d’una màquina que està connectada amb el Registre de les Persones del país centreamericà, però el consolat, tal com va fer fa uns mesos per a la renovació de passaports, es va traslladar a Girona per poder facilitar que alguns dels seus compatriotes no s’haguessin de desplaçar a Barcelona per realitzar el tràmit. L’enrolament, dirigit per la cònsol d’Hondures a Barcelona, Adriana Zúniga, es va realitzar de manera ordenada durant els tres dies, ja que els hondurenys que hi estaven interessats van haver de demanar cita a través d’internet.

Aquesta iniciativa forma part d’una tendència del nou Govern del país centreamericà encapçalat per Xiomara Castro de tenir més en compte la gran quantitat d’hondurenys que resideixen a les comarques gironines (es calcula que més de 34.000), confirmada el passat maig en una visita del secretari d’Estat d’Assumptes Consulars, Tony García, a la província i que ha de culminar en l’obertura d’un consolat a Girona l’any que ve. Entre els compromisos expressats per García també hi ha impulsar l’homologació a Espanya del carnet de conduir obtingut a Hondures, una mesura de la qual ja gaudeixen els nacionals de la majoria dels països centreamericans.

Fonts del consolat d’Hondures van anunciar que properament hi haurà noves jornades d’enrolament a les comarques gironines que seran anunciades amb temps perquè els hondurenys residents a la província s’hi puguin inscriure.