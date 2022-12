El Ministeri de Transports ha licitat per 12,1 milions d'euros un contracte de conservació i explotació de carreteres a les comarques gironines. Afecta un total de 141 quilòmetres de carreteres, 20 dels quals són autovia i s'emmarca en el programa del ministeri per mantenir en bones condicions la xarxa de carreteres de l'Estat. A més, el contracte inclou un projecte específic per rehabilitar el ferm de l'N-II en un tram de 16 quilòmetres, entre el km 709 i el 725. La duració del contracte és de 3 anys, amb possibilitat de pròrroga de 2 anys més i una altra amb caràcter excepcional de 9 mesos.

La licitació inclou actuacions com vigilància i atenció en accidents i incidents, vialitat hivernal, servei de control de túnels i comunicacions, manteniment d'instal·lacions, inventaris, reconeixement de l'estat de la via, estudis de seguretat vial i manteniment dels elements de les carreteres, entre d'altres.