Porqueres haurà de tornar a iniciar els tràmits administratius per licitar-les obres de Puig Surís. Els treballs han quedat aturats definitivament, després que l’Ajuntament del municipi hagi resolt el contracte amb l’adjudicatària que va començar els treballs l’any passat, tal com informa Ràdio Banyoles.

L’obra es va adjudicar a l’empresa EPSA per tres milions d’euros. La promoció d’aquesta zona residencial es remunta l’any 1974, però la Generalitat la va suspendre perquè s’estava duent a terme l’edificació sense haver acabat els serveis. La regularització va arribar l’any 2015, amb un pla especial. Els treballs d’EPSA van començar el febrer de l’any passat. En principi, s’havien d’allargar uns 18 mesos, però es van aturar a la primavera, poc després d’iniciar-se. La constructora va argumentar que amb la inflació dels preus no podia assumir les despeses matèries primeres i energia per continuar.

Durant els darrers mesos, l’Ajuntament de Porqueres ha estudiat alternatives per poder revisar els preus, emparant-se amb un decret estatal, però no s’hi han pogut acollir i finalment s’ha optat per resoldre el contracte. «Tot i que es van fer molts intents per salvar el contracte no ha estat possible», explica l’alcalde, Francesc Castañer. «Des dels serveis tècnics, en aquest cas del Servei Comarcal, que son els que van fer el projecte, estan treballant en acabar de refer els números per veure quin és el preu que s’ha de licitar», afegeix.