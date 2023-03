El Col·legi d'Advocats de Girona (ICAG) reclama un "pla esglaonat" de recuperació de l'activitat després de la vaga de lletrats de l'administració de justícia (LAJ) i alerten que, sinó, poden patir una saturació per l'arribada "massiva" de notificacions. En un comunicat, els advocats gironins remarquen que els dos mesos d'aturada ha deixat 4.592 afers pendents.

"El Col·legi ja va mostrar la seva preocupació respecte als efectes que estava causant la vaga a la ciutadania, als professionals del dret i a l'economia en general. Ara també mostren el nostre temor que una notificació apinyada de les resolucions pendents pugui sobresaturar el nostre col·lectiu, sobretot en relació als terminis a l'hora de recórrer les resolucions", exposen.

Al comunicat, els lletrats gironins exposen que els dos mesos de conflicte entre el Ministeri de Justícia i els lletrats de l'administració de justícia ha deixat encallats més de 4.592 procediments, amb notificacions pendents. Segons les dades de l'ICAG, en l'àmbit civil han quedat 2.793 demandes per repartir i 250 recursos a l'audiència provincial, al Mercantil 223 demandes, en l'àmbit social 243 i al contenciós administratiu 88. En l'àmbit d'instrucció, exposen que han quedat aturades 266 causes i en l'àmbit penal 729, una part de les quals corresponen a l'Audiència de Girona.

El Col·legi ha demanat al coordinador provincial un "pla esglaonat" de notificacions dels procediments que han anat quedant endarrerits i alerten que, si no es fa així, hi pot haver una "notificació massiva" de causes pendents i endarrerides que pot "saturar" els advocats. Els lletrats recorden que les notificacions tenen uns terminis de resposta i que la rebuda simultània de causes afegiria una pressió de temps difícil d'assumir.

"Mostrem el nostre temor que una notificació apinyada de les resolucions pendents pugui sobresaturar el nostre col·lectiu sobretot pel que fa als terminis a l'hora de recórrer les resolucions", remarquen al comunicat.