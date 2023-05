El Santa Caterina de Salt estrena noves instal·lacions per a la Unitat del Son del Servei de Pneumologia dels hospitals Trueta-Santa Caterina. El nou equipament permetrà, d'una banda, incrementar el nombre entre un 20 i un 25% el nombre d'estudis i proves del son, gràcies a l'ampliació de l’estructura amb què s’ha dotat el nou servei, i d'altra part, augmentar la capacitat d’hospitalització de l'hospital Trueta, gràcies a l'alliberació d’espais que s’ha aconseguit amb el trasllat de la unitat.

La nova unitat està dotada amb quatre habitacions insonoritzades, amb llit individual, bany i butaca ergonòmica. Les habitacions estan equipades amb control de temperatura i dispositius d’enfosquiment adients per als estudis del son. També disposen dels sistemes tecnològics que permeten, d’una banda, el control a distància dels equips de CPAP (pressió positiva continua a la via aèria) i VMNI (ventilació mecànica no invasiva), i de l’altra, la supervisió del pacient a través de vídeo, i la comunicació entre el professional i la persona en estudi ingressada.

Les noves instal·lacions també compten amb una sala de control i una sala polivalent, amb equip de videoconferència per al treball en xarxa dels professionals de la unitat amb els de l’atenció primària i altres hospitals de la regió sanitària. Aquests equips configuren una unitat virtual de suport, clau perquè els professionals dels CAP i els especialistes pneumòlegs i infermers interactuïn en el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients. La unitat també disposa d'espai específic per a secretaria, despatxos per als professionals i sala d'espera.

El nou equipament de la Unitat del Son permetrà fer un major nombre d’estudis del son hospitalaris diaris com la polisomnografia completa en població adulta i pediàtrica. Es tracta d'un estudi que es fa durant la nit, supervisat pel professional infermer especialitzat. Permet el registre d'ones cerebrals que poden identificar si la persona està desperta o dormida i les diferents fases del son, el nivell d'oxigen a la sang, la freqüència respiratòria i cardíaca, el ronc, la posició, i també registrar els moviments oculars i musculars durant el son.

Aquesta prova va dirigida a les persones que pateixen una dolència del son com la somnolència durant el dia, cansament, ronc fort, o si hi ha sospita d'altres trastorns com l'apnea obstructiva del son, l'insomni, la narcolèpsia o la síndrome de moviments periòdics de les cames durant el son. Concretament es preveu un increment de l'activitat de l’ordre del 20-25%, amb unes 4.800 proves del son a l'any.

La unitat, integrada per tres pneumòlegs, set infermers experts en son, un tècnic —també especialista—, i personal administratiu, atén els pacients de l’àrea d'influència del Trueta com a hospital general bàsic del Gironès nord i Pla de l'Estany, i del Santa Caterina, com a hospital comarcal del Gironès sud i la Selva interior (328.457 habitants). La derivació al servei es fa des de l'atenció primària o per indicació d'altres especialistes en cas de sospita de malaltia del son.

Més de 1.500 pacients valorats a l'atenció primària

Amb les noves instal·lacions es fa un pas endavant en la consolidació d'un model assistencial en el diagnòstic i tractament de les malalties del son al territori, que es desplega amb un visió d’atenció integrada entre l’hospital i l’atenció primària.En aquest marc, es posa de relleu el projecte Innòbics-SAHS, impulsat l'any passat pel Servei de Pneumologia dels hospitals Trueta-Santa Caterina a la Regió Sanitària de Girona1 per al diagnòstic i tractament de l’apnea obstructiva del son des dels centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) i de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS).

L’objectiu d’Innòbics SAHS és facilitar als pacients que siguin majoritàriament diagnosticats i tractats al seu CAP de referència. En l’actualitat, el projecte ja està implantat a nou equips d’atenció primària: Salt, Sarrià, Taialà, Celrà, Arbúcies-Sant Hilari, Santa Coloma de Farners, Sils-Vidreres-Maçanet, Anglès i Montilivi.

Segons el registre d’activitat, des del gener de 2022 i fins a finals de març de 2023, s’han avaluat als CAP un total de 1.561 pacients, als quals se’ls ha fet el text de cribratge amb què es detecta el risc d’apnea del son; d’aquests, 1.238 han estat derivats a la infermera o infermer del son del CAP, que els ha ensenyat com fer la prova del polígraf del son, a casa, per al seu diagnòstic.

Segons els resultats d’aquesta prova, un 16% de pacients no tenien cap patologia del son (199), un 26% ha estat derivat a la unitat del son hospitalària per completar l’estudi (324), i un 58% dels pacients ha estat tractat d’apnea del son a l’atenció primària amb tractament CPAP (715), amb el suport de la unitat virtual de l’hospital.

La nova Unitat del Son ha estat possible gràcies a les obres de reforma de la unitat de Medicina Interna del Santa Caterina. Les obres, que s’han dut a terme al llarg d’aquest darrer any, han suposat una inversió d'uns 429.000 euros. Les tres habitacions alliberades de l’antiga unitat, ubicada a l'hospital Trueta, es destinaran a l’hospitalització convencional.