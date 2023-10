Un llibre il·lustrat per Pilarín Bayés descobreix l’orde del Sant Sepulcre de Jerusalem

Les il·lustracions de Pilarín Bayés no deixen ningú indiferent. Tenen aquell magnetisme que atrapa i convida a submergir-se en la història. L’orde del Sant Sepulcre de Jerusalem coneixia la màgia dels seus dibuixos, i per això van confiar en el virtuosisme dels seus traços per encarrega-li la il·lustració d’un llibre que havia «d’arribar a tothom».

D’aquí ha nascut el volum 'Crònica històrica de l’orde eqüestre del Sant Sepulcre de Jerusalem', un llibre escrit per l’advocat gironí i membre de la institució, Ramon Muntada, i il·lustrat per Pilarín Bayés, que vol fer descobrir l’ordre del Sant Sepulcre. «Volem explicar el que fa l’orde i fer pedagogia per lluitar contra el desconeixement, perquè fins i tot ens han arribat a confondre amb la Creu Roja perquè portem una creu vermella dibuixada a la capa», sosté el lloctinent de l’orde a Espanya Oriental, Juan Carlos de Balle. El volum, del que se n’han imprès 4.250 exemplars editats per la Lloctinència d’Espanya Oriental (en català, castellà i anglès) també vol potenciar els donatius (que es destinen a ajudar als cristians a Terra Santa) i atraure noves vocacions per a garantir el relleu generacional.

El llibre fa un viatge per la història de l’orde del Sant Sepulcre (gairebé mil·lenària), des de la seva creació l’any 1099. «El grup de cavallers que van rescatar el Sant Sepulcre van constituir l’orde per defensar-lo, hi havia una branca religiosa però també una de defensa», explica l’autor del llibre, Ramon Muntada. «Som l’ONG més antiga del món», afegeix de Balle. Al llarg de les pàgines, posa en valor el suport dels pontífexs a l’orde des del papa Pius IX, que al 1847 va restaurar el patriarcat [bisbat] llatí de Jerusalem i va encarregar a l’orde la missió d’ajudar als cristians de Terra Santa, una tasca que segueixen fent a dia d’avui. A nivell mundial, la institució compta amb 30.000 cavallers, dames i eclesiàstics que volen «millorar la seva espiritualitat» amb la implicació a Terra Santa, on ajuden en el manteniment de 55 parròquies, 41 escoles i 35 llars d’infants que donen servei a 19.000 persones, «sense diferenciació de religió, perquè aquesta és la base de la convivència», assegura l’autor del volum.

El llibre, que volen que arribi a les escoles i a la xarxa de biblioteques públiques, també té una vocació internacional. I és que l’orde té presència en més de 40 països. La publicació del llibre té lloc en el marc del 130è aniversari de la Lloctinència d’Espanya Oriental, impulsada per un grup de cavallers de Barcelona, que dissabte passat va celebrar a la basílica de la Sagrada Família una cerimònia d’investidura amb la participació dels cardenals Fernando Filoni i Lluís Martínez Sistach.

A Girona, l’orde del Sant Sepulcre compta amb 15 cavallers, dames i eclesiàstics. Participen en «totes les cerimònies religioses pontificals a la Catedral», des de la missa de Corpus a la Festa de la Immaculada Concepció. El bisbe emèrit, Carles Soler, va ser qui els va donar «entrada», però amb el bisbe Francesc Pardo «se’ns ha vist més». Tot i que a la Catedral de Girona hi ha enterrats cavallers del segle XIX, el primer de qui es té registre en l’època actual és Mn. Gabriel Roura, al 2004. «Al principi només hi podien entrar nobles, però van veure que era una barrera i es va obrir a tothom», expliquen.