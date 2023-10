Girona, tercera província d’Espanya amb més incidència de tràfic de drogues

Girona és una de les províncies amb més casos de tràfic de drogues de tot Espanya. És ben coneguda la presència de cultivadors, venedors i exportadors de marihuana. Però el tràfic d’estupefaents va més enllà ja que les bones comunicacions de les comarques gironines, sobretot pel pas de l’AP-7, suposen que hi circulin sovint traficants que traslladen la droga cap al nord d’Europa.

La Costa Brava també ha començat a rebre narcollanxes, una altra forma d’introducció d’estupefaents que provoca més actuacions policials, més detencions i intervencions de droga.

En sis mesos hi ha hagut 290 casos relacionats amb el tràfic d’estupefaents a la província, el que suposa una taxa de 36 casos per cada 100.000 habitants. Això la situa com la tercera amb més criminalitat relacionada amb els estupafaents, només superada per Granada (62 casos per cada 100.000 habitants) i Màlaga (40). En termes absoluts, Madrid (1.687) i Barcelona (1.611) són les províncies amb més casuística.

Creixement destacat

Una altre fet que mostra que a Girona cada vegada hi ha més actuacions contra el tràfic de drogues és que també és una de les províncies on s’ha detectat un creixement més important dels casos. És la catorzena de tot Espanya i el primer semestre han pujat un 28,3%. S’ha passat de 226 a 290 infraccions penals respecte al mateix període l’any passat.

La província de tot l’Estat on han crescut més els fets d’aquesta tipologia és Osca amb un 81,3% més en un any. Aquí s’ha passat de 16 a 29 infraccions penals en un any. Àvila segueix amb un increment del 61,5% de casuística, on es passa de 13 a 21 fets.

En canvi hi ha moltes menys províncies on el tràfic de drogues va de baixa. A destacar la caiguda del 36,8 de Segòvia, on els casos han baixat fins als 12 quan l’any anterior en van ser 19. També cal destacar el 25% de davallada que experimenta la província de Lleó, on es va passar de 32 a 24 casos en un any.

En una entrevista recent la comissària dels Mossos d’Esquadra i cap de la Regió a Girona, Sílvia Catà assegurava que la marihuana era «un problema» i també reconeixia que és el delicte que més puja a la província. De fet, les dades del primer semestre mostren com és el delicte que ha patit l’increment més important en aquests primers sis mesos de l’any, tal es va poder veure en la publicació de l’últim balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior.

Una de les intervencions més importants de droga de les últimes setmanes és la que va haver-hi a Begur, quan es va trobar una furgoneta mig bolcada a la cala d’Aiguafreda amb 2,3 tones d’haixix. Els veïns es van trobar amb el vehicle a la rampa que s’utilitza per entrar i treure les barques i van alertar la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. La investigació està a càrrec de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) i tot apunta que els criminals van portar la droga des d’una narcollanxa i llavors, pel que sigui van carregar els farcells plens d’haixix a dins la furgoneta i aquesta no va poder sortir de la zona i fugir amb l’estupefaent intervingut.