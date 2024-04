Les obres de la residència de la Fundació Els Joncs començaran al maig

La residència de la Fundació Els Joncs per a persones amb discapacitat intel·lectual, que ha de permetre als usuaris tancar el cercle a les mateixes instal·lacions, des de les seves primeres passes a l’escola d’educació especial fins arribar a la vellesa, després d’haver passat pel centre ocupacional o el centre especial de treball, està més a prop de ser una realitat.

I és que l’entitat ha organitzat un sopar benèfic amb l’objectiu de recaptar fons per finançar el nou equipament, que oferirà un total de 40 places, entre la llar residència (que s’ubicarà a les dues primeres plantes de l’edifici) i els habitatges socials (que s’instal·laran en els dos pisos superiors, un ja està construït i el quart s’haurà d’aixecar amb la reforma). La cita serà dijous 25 d’abril a un quart de nou del vespre a Mas Marroch, en un àpat amenitzat pels actors Carles Xuriguera i Fel Faixedas. La Fundació Els Joncs preveu recaptar més de 15.000 euros amb el sopar solidari, on hi espera reunir a més de 400 persones.

Mentrestant, el projecte d’habitatges segueix avançant. Ara, l’entitat ja disposa de tots els permisos de l’Ajuntament de Sarrià de Ter i al llarg d’aquest mes determinarà quina empresa executarà les obres (se n’han presentat sis). L’objectiu és que els operaris comencin a treballar a principis de maig. L’equipament s’ubicarà al mateix recinte de l’entitat, en un edifici en desús que ara caldrà rehabilitar i reforçar-ne l’estructura (la Fundació Els Joncs el va comprar l’any 1991 a la paperera Torras Hostench, que l’havia aixecat per a fer-hi una escola industrial que mai va veure la llum).

El primer que s’habilitarà serà la llar residència, amb capacitat per a 20 persones, que ha d’estar enllestida a finals de l’any 2025. En la segona fase es construiran les dues plantes superiors destinades a habitatges socials, que comptaran amb pisos de 2 i 4 habitacions, que han d’estar acabats abans del 2027.

El projecte comptarà amb una inversió de 4.700.000 euros (3.100.000 euros per a la construcció de la llar residència i 1.600.000 euros més per la creació dels habitatges socials). Les obres es finançaran amb els fons europeus Next Generation EU, a més de fons propis i altres subvencions que l’entitat està pendent de tancar.

Combatre el dèficit de places

La construcció de la nova llar residència i dels habitatges socials «vol donar resposta al dèficit de places i a les llargues llistes d’espera per accedir als recursos residencials per a persones amb discapacitat», assenyala el president del patronat de la Fundació Els Joncs, Dionís Poch. L’equipament també vol donar tranquil·litat a les famílies. «Permetrà acabar amb l’angoixa de moltes famílies, que no sabien què passaria amb els seus fills quan ells faltessin», assegura Poch. El recurs, però, també estarà obert a persones amb discapacitat intel·lectual procedents d’altres entitats.

El projecte ja compta amb una primera fase acabada a l’edifici annex, que fins ara era un auditori abandonat. Es tracta d’una sala polivalent de 570 metres quadrats que es va inaugurar el 2022, on els més de 150 usuaris de la Fundació Els Joncs poden fer-hi activitats terapèutiques i lúdiques que fins ara feien «com i on podien». La rehabilitació va comptar amb una inversió de 790.000 euros.

