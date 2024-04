Més pressió per controlar la pesca de garotes a les comarques gironines

Els Agents Rurals han intensificat els últimes anys el setge als furtius de garotes a les comarques gironines. El cos fa controls per mar i per terra per intentar enxampar els que incompleixen la normativa de pesca recreativa, que fixa un màxim de 150 exemplars al dia i sempre per consum propi. En les dues últimes temporades, han fet un centenar d’inspeccions i han denunciat nou persones. D’aquestes, set es van fer l’any passat. «Vull pensar que el fet que aquest any n’hi hagi menys es deu a la pressió que estem fent», remarcava fa uns dies el coordinador del grup de suport marí dels Rurals a Girona, Albert González. Els controls busquen acabar amb la picaresca d’aquells que intenten saltar-se les normes. A Catalunya es concedeixen una trentena de llicències anuals per pescar garotes.

Subscriu-te per seguir llegint