L’Ajuntament de Girona, a petició del gremi de llibreries de la ciutat, ha decidit traslladar les parades de Sant Jordi al Palau Firal. L’esdeveniment estava previst l’esplanada de la Copa i al passeig de la Devesa, repetint el format de l'any passat, però, davant de l’alta probabilitat de pluges previstes per aquest dissabte s’ha acordat el canvi de lloc.

L’horari d’obertura al públic serà de 9 a 21 i l’entrada serà gratuïta. L’accés es farà per la porta del passeig de la Devesa. A la planta baixa, s’hi ubicaran les parades del sector professional del llibre i la rosa i, a la primera planta, hi haurà les entitats sense ànim de lucre, els centres escolars i els partits polítics.

«És el dia més important de l’any per a les llibreries i les floristeries i per això, des de l’Ajuntament, hem fet un gran esforç d’última hora per traslladar la jornada al Palau Firal i que la pluja no desllueixi un dia tan especial com aquest», ha assegurat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Glòria Plana Yanes.

Durant tota la jornada s’han previst activitats diverses, a més de les tradicionals signatures de llibres. A les 12, hi haurà el contacontes de l’obra La rínxols dels llaços blaus, a càrrec de Vivim del Cuentu; a les 13, una actuació musical de DJ Mr. Blond; a les 17, una lectura poètica a càrrec d’Edicions Tremendes; a les 18, un concert de Fina!, i a les 19.30, un concert de Tramma.