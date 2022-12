«Al març em vaig trobar a Moçambic a la Sara, una noia de Bòsnia que quan era petita va venir a Banyoles com a refugiada i em va recordar que a casa seva, el nom de Gervasio Sánchez estava molt present, perquè durant la guerra vaig fer de correu entre el seu pare i la resta de la família que vivia aquí», explica sobre la seva relació amb els refugiats de la guerra de Bòsnia que es van quedar a viure al Pla de l’Estany i amb alguns dels quals es va retrobar en la inauguració de la mostra, dijous passat. «Jo feia moltes coses d’aquestes, cada cop que anava a Sarajevo portava cartes o medicines i ella va valorar molt això i em va recordar que aquest desembre es complirien trenta anys de l’arribada de la seva família a Banyoles. Pensant en fer alguna cosa i, amb l’ajut del fotògraf Tino Soriano, va sorgir la idea de fer aquesta exposició del Sarajevo durant la guerra i el Sarajevo en temps de pau», assenyala sobre l’exposició que es pot visitar a Can Tarradas des de la setmana passada, on mostra fotografies que va fer a la capital de Bòsnia durant els 90 i que contrasten amb imatges actuals dels mateixos llocs.