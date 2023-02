El Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols ha catalogat fins al moment 573 teles del Josep Albertí i preveu augmentar-ne el volum. En els darrers dos anys, l'historiador de l'art Bernat Puigdollers ha estat fent una recerca en l'obra de l'artista de cares a un catàleg raonat, un encàrrec de l'Àrea de Patrimoni de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que engloba, entre altres, el Museu d'Història de la Ciutat i l'Arxiu Municipal.

Entre 2020 i 2022 s'ha realitzat el gruix de la catalogació d'obres de l’artista, un dels noms destacats de la pintura catalana de la segona meitat del segle XX. Algunes d'aquestes obres han aflorat gràcies a la crida pública que el museu va fer a principis del 2021, a través dels mitjans de comunicació locals, per demanar el màxim de col·laboració ciutadana per poder localitzar persones que haguessin conegut l'artista Albertí o per totes aquelles persones que tinguessin pintures a fi de poder-ne fer un inventari i catàleg, sobretot de les obres que estaven en mans privades.

Dissabte, Puigdollers va fer un avançament de l'estat de la recerca en una conferència pública. Segons va explicar, des que va començar la recerca al 2020 -centrada en l'obra sobre tela- s'han reunit fins a 573 peces, però el catàleg "no està acabat" sinó que es van afegint incorporacions, a partir del fet que encara es van coneixent noves persones que posseeixen quadres el pintor guixolenc.

L'acte va ser també agraïment a totes les persones que han obert casa seva per ajudar a difondre el patrimoni de Josep Albertí.