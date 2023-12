Després de molts anys col·laborant en un incomptable nombre de projectes, a més de ser un dels integrants de l’històric grup de pop i flamenc Gazpacho, el baixista gironí Pedrito Martínez Troya es llança en solitari amb Naina, un disc amb onze temes instrumentals i una versió del Ya se marchó de Ray Heredia interpretada amb la cantant Sandra Fern. Aquest dissabte, a partir de les 22 h el Sunset Jazz Club de Girona, d’on ha estat un habitual en les seves mítiques jams, Martínez presentarà l’àlbum, en el qual proposa un viatge entre el blues i el flamenc passant per molts tots aquells gèneres que li agraden, acompanyat d’un bon grapat d’amics.

«Això va néixer del confinament i de l’avorriment que experimentava en aquells dies. Vaig començar a quadrar molts temes que tenia acumulats i amb els col·legues vam començar a compartir els enregistraments» confessa Martínez sobre un treball que no s’ha editat en format físic i que esdevé un homenatge a les seves filles Aina -amb el títol i amb el tall N’Aina- i Júlia -el títol del tercer tema del disc-.

A l’hora de gestar aquest treball, el baixista explica que ell va marcar unes línies, però que al final cadascun dels músics que s’hi van sumar va aportar el seu gra de sorra. «Per exemple per Cap de Creus, li vaig dir al bateria Agustí Borrell, que és de Cadaqués, que fes el que volgués. Després li vam passar a en Jordi Bonell perquè hi afegís la guitarra» apunta. La peça, a més, compta amb l’aportació de la ballarina Santos Amaya, que converteix el seu zapateado en un instrument més. «Jo no vaig escriure res, i tothom va gravar el que li va donar la gana i després m’ho van enviar» assegura el músic, que al final es va encarregar de seleccionar i arreglar cada tema del disc, produït i mesclat per Juan Luís Curbón «Patela» i que ha comptat amb el suport del segell francès KaRu Prod.

Naina també inclou dos temes que poden sonar a raresa. El disc s’enceta amb Pedrito Martínez interpretant (amb baix, contrabaix i teclats) l’Epitafi de Seikilos, la composició musical completa amb notació musical més antiga de la història de la humanitat. També s’hi pot escoltar el Preludi en Sol de J.S. Bach, un compositor a qui el baixista sempre ha admirat. «Tu agafes un compàs de Bach i fas 23.000 discos dels que hi ha actualment» sosté.

L’àlbum, que conté sis composicions escrites pel mateix Martínez, ha comptat amb les col·laboracions dels percussionistes Jose Luis Curbón i Enric Canada, el flautista i saxofonista Jorge Pardo, els bateries Agustí Borrell i Rubén Berenjena, els guitarristes Jordi Bonell, Héctor Pérez i Juan Luís Curbón, la cantant Sandra Fern i el pianista Luis González. Tots ells molt vinculats a la família del Sunset de Girona.

Martínez planteja el concert d'aquest dissabte -pel qual no queden entrades tot i que ja es treballa per fer-ne un segon més endavant- com «un viatge» que espera que soni «diferent del disc». En la seva estrena, el baixista, nascut a Sant Gregori i actualment resident a Calonge, estarà acompanyat pels germans Juan i José Curbón, Héctor Pérez i Agustí Borrell.

Sis pianistes en solitari al Sunset

«Hem decidit llogar durant una setmana un Steinway & Sons model D, el piano de gran cua per excel·lència i el posarem a disposició d’alguns dels millors pianistes de l’actualitat». Així anuncia el Sunset Jazz Club la seva darrera «bogeria», amb la qual oferirà durant una setmana un nou cicle de concerts de piano solo. El cicle Pianofortíssimo l’obrirà el dilluns 12 de desembre el malagueny José Carra i també comptarà amb les actuacions de Kristjan Randalu (dimecres 13), Moisés P. Sánchez (dijous 14), Abé Rábade (divendres 15), Albert Bover (dissabte 16) i el llegendari Chano Domínguez, que tancarà el cicle el diumenge 17 a partir de les 20 hores.