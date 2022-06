Nova jornada negra a les borses mundials, condicionades pel temor a una frenada econòmica en ple enduriment accelerat de les polítiques monetàries per combatre la brutal espiral inflacionista. L’Ibex 35 va tancar ahir amb una caiguda del 2,47%, fins a 8.183,3 punts. Des que el Banc Central Europeu (BCE) va posar fi dijous a les compres de deute i va anunciar diverses pujades de tipus en els propers mesos, el principal selectiu de la borsa espanyola acumula una forta reculada del 7,5%, en línia amb altres grans índexs de les borses occidentals i la seva pitjor ratxa des de la invasió d’Ucraïna.

La intensitat i persistència de les pujades dels preus no deixen de donar sorpreses negatives, com van demostrar divendres passat les pujades a les dades de l’IPC del maig dels Estats Units (8,6%) i Espanya (8,7%). Sembla que la inflació està lluny d’haver tocat sostre i, en conseqüència, els inversors cada vegada creuen menys en l’aterratge suau de les economies que van prometre aconseguir els banquers centrals amb una pujada gradual dels tipus. Davant la por que l’economia es vegi més afectada del previst, fins i tot fins al punt de la recessió, l’aversió al risc s’ha traslladat a tota mena d’actius, dels quals fugen els diners.

Així, els selectius de les principals borses europees van baixar en línia amb l’espanyol: l’italià (2,79%), el francès (2,67%) i l’alemany (2,43%). Només el britànic va tenir un comportament relativament millor, encara que també molt negatiu (1,53%). La jornada va començar amb fortes vendes després de la garrotada patida per les borses asiàtiques, i les caigudes europees es van agreujar per la mala obertura de Wall Street, on els principals índexs van tancar amb fortes reculades: 2,79% el Dow Jones, 3,88% l’S&P 500 i el 4,68% el Nasdaq.

L’enduriment més gran i més ràpid de la política monetària també està encarint ràpidament el finançament del deute. El preu dels títols cau per les vendes i, en conseqüència, l’interès del bo espanyol a 10 anys en el mercat secundari ja frega el 3%, davant del 0,5% de principis d’any. En el mateix termini, la prima de risc (diferencial de l’esmentat interès amb el del bo alemany) s’ha elevat amb força des dels 75 als 134 punts bàsics. A més, els nous brots de covid a la Xina, sumats a la continuïtat de la guerra a Ucraïna, amenacen de prolongar encara més els colls d’ampolla en les cadenes mundials de subministraments.