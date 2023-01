Les matriculacions de turismes i tot terrenys a les comarques gironines el 2022 han pujat un 1,6% respecte al 2021, amb un total de 10.461 matriculacions aquest passat any, segons les dades de la patronal dels concessionaris Fecavem. Tanmateix, el mercat automobilístic gironí ha tancat l’any amb xifres molt llunyanes a les registrades abans de la pandèmia. El 2019, l’any abans de l’esclat de la Covid, a Girona es van vendre 16.922 turismes nous, un 61,76% més que aquest 2022. Durant els anys anteriors, les xifres registrades a la demarcació van seguir una línia similar. El 2018 es van matricular 17.369 vehicles a Girona, el 2017 es van vendre 16.303 i l’any 2016 les matriculacions es van situar en 16.139. Per trobar dades similars a les registrades durant els darrers dos anys cal anar fins a 2013, quan a la província de Girona es van matricular 10.711 cotxes.

Malgrat el lleuger increment anual a les comarques gironines, al desembre les matriculacions van caure un 22,9% respecte al mateix mes de l’any passat.

D’altra banda, pel que fa a les motocicletes, a Girona s’han matriculat 4.551 vehicles d’aquest tipus durant 2022, un 2,6% més que l’any passat. La venda de ciclomotors a la demarcació també ha registrat un petit augment aquest 2022. En total s’han matriculat 394 ciclomotors, un 2,9% més que un any enrere, segons les dades de Fecavem.

Un 8,1% menys a Catalunya

Si posem la mirada a tot el territori català, les matriculacions de cotxes durant l’any 2022 han caigut un 8,1% respecte de l’any passat, segons les dades publicades ahir per la patronal Anfac.

Així, durant l’últim any es van entregar a Catalunya fins a 101.724 turismes, 9.000 menys que el 2021 (110.728). Es tracta d’una caiguda que en termes percentuals ha superat la mitjana anual estatal, que ha registrat un descens del 5,4%, fins a 813.396 unitats.

Anfac assenyala la inflació i la crisi de semiconductors com a principals frens al creixement durant el 2022, any que qualifiquen de «complicat».

En aquest sentit, la patronal explica que durant l’últim any també s’han trobat amb «dificultats» en el transport de vehicles als concessionaris, que ha provocat «retards» en les entregues als compradors. De fet, cal recordar que tot plegat ha provocat que grans empreses automobilístiques com Seat hagin hagut d’aplicar un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) a les plantes de Martorell i Barcelona per tal d’adaptar-se a la situació.

Félix García, director de comunicació i màrqueting d’ANFAC, explica que 2022 ha quedat «per sota de les previsions i ens deixa un escenari desfavorable per al 2023 on, sent cauts, hauríem d’abordar l’assalt a la frontera de les 900.000 unitats». Félix García considera que «tot dependrà de si s’acaba el conflicte a Ucraïna i es normalitza la cadena logística perquè es puguin lliurar més vehicles nous. Ajudarà també a sumar noves matriculacions que el Govern espanyol acceleri les mesures per impulsar els punts de recàrrega ràpida i els ajuts directes per a vehicles electrificats. Amb un mercat per sota del milió d‟unitats hi ha un risc real de pèrdua d‟inversions i ocupació».

A Espanya l’any s’ha tancat amb xifres per sota de les previsions del sector, que situaven les matriculacions al voltant de les 830.000 unitats en el millor dels escenaris. Pel 2023 Anfac contempla dos escenaris: en el primer créixer fins a les 870.000 unitats i en el segon fins a les 960.000 (10% més), si se solucionen els colls d’ampolla en la producció. En qualsevol cas, la patronal defensa que són càlculs que estan «molt lluny» de les xifres prepandèmia.