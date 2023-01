Pocs dies abans del Nadal vaig tenir el plaer de compartir taula amb una trentena de dones de l’Associació d’Empresàries i Directives de l’Empordà. L’associació te gairebé setanta sòcies, va ser iniciativa d’Eulàlia Puig, i la junta actual està liderada per Noëlle Xantal. Haig de reconèixer que d’inici em trobava com un peix fora de l’aigua, però ràpidament vaig ser molt ben acollit. Es tractava d’un dinar col·loqui, al que em varen convidar, sota el títol «Business&Galets: quan família i negoci comparteixen taula». Les inquietuds de les dones empresàries respecte l’empresa familiar sembla que no tenen distinció de gènere: el relleu, la continuïtat, el treball de familiars, la fiscalitat, quan començar a planificar i la gestió dels imprevistos personals.

Està ben clar que el paper de la dona a l’empresa avui no és el de fa uns anys. Quan Concepció Amat va quedar vídua l’any 1952, amb vint-i-cinc anys, i va decidir continuar amb el negoci del seu home (Finques Amat) va necessitar autorització paterna per operar al banc. Avui les dones emprenen i dirigeixen empreses. I és molt bo que s’associïn per compartir inquietuds, opinions i interessos; és el que es coneix com «compartir per competir».

Les dones empresàries ho tenen més difícil que els homes en el sentit que, en general, encara tenen més necessitat de conciliació, ja que moltes vegades assumeixen més tasques familiars que les seves parelles. Però tenen avantatge en la seva doble faceta de CEO a l’empresa i a la família; són chief executive officer’s a l’empresa al mateix nivell i solen ser millors chief emotional officer’s a la família; i a l’empresa familiar (el 88% de les catalanes) cal gestionar les dues potes: l’empresa i la família.

Tant el substantiu: empresa, com l’adjectiu: família; són de gènere femení. Per tant l’encaix de les dones a l’empresa familiar té el vent a favor. És important que elles, igual que els homes, estiguin obertes a compartir experiències i a aprendre de les experiències d’altres (el més barat), i per això iniciatives com l’Associació d’Empresàries i Directives de l’Empordà han de trobar suport i ser copiades.