La base social de la Caixa d’Enginyers ha augmentat un 9% a la província de Girona en el darrer any, fins a arribar a superar els 290 milions d’euros de volum de negoci. En els darrers vuit anys, des de 2014, el nombre de socis ha crescut en un 423% a la demarcació gironina.

«El creixement que hem tingut a la província de Girona mostra el potencial que té aquesta zona a nivell empresarial, però també la confiança que genera el model cooperatiu. A Caixa d’Enginyers portem 55 anys treballant al costat dels nostres socis i sòcies, tant particulars com empreses. Vam començar sent una Entitat cooperativa financera pensada per i per a professionals de l’enginyeria, i avui ja som més de 212.000 socis en tot l’Estat», relata Jordi Puig, director de l’oficina de Caixa d’Enginyers a Girona.

De fet, en el darrer any s’han incrementat gairebé un 23% el nombre de persones jurídiques que formen part de la Caixa d’Enginyers a Girona. Una dada que des de l’entitat veuen positiva «donat que Girona és una comarca amb un gran teixit empresarial, els quals demanen cada cop més serveis bancaris per impulsar els seus projectes», asseguren.

El director de l’oficina de Caixa d’Enginyers a Girona defensa que «som una entitat propera, compromesa, amb una clara vocació de servei personalitzat, que té com a missió generar valor compartit més enllà del component financer».

55 anys d’història

La cooperativa de crèdit i serveis financers i asseguradors va complir el passat 29 de setembre 55 anys d’història. Els orígens de la Caixa d’Enginyers es remunten al 1967 quan un grup d’enginyers va fundar l’entitat cooperativa per finançar projectes professionals d’aquest col·lectiu. Als seus inicis, l’entitat era una caixa de referència per als llicenciats en enginyeria que buscaven a la cooperativa elements que la banca tradicional no podia oferir. Quinze anys després, el 1982, es va obrir a nous perfils professionals més enllà dels enginyers i avui és una Entitat que ofereix serveis a tota mena de professionals, autònoms, famílies i empreses.

Actualment, la cooperativa de crèdit compta amb una base social de més de 212.000 socis. Segons explica l’entitat, el col·lectiu està format per professionals de tots els àmbits, famílies, empreses i institucions que pel seu model cooperatiu són alhora clients i propietaris de l’entitat, és a dir, que els beneficis obtinguts es reverteixen directament.

En els darrers cinc anys, la cooperativa de crèdit ha augmentat un 37% el nombre d’oficines i, actualment, compta amb 33 centres d’atenció personalitzada a tot el territori espanyol.