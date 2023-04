El preu del porc s’enfila un 23% en tres mesos

El preu del porc ha començat l’any a l’alça. Un producte que històricament ha estat econòmic pels consumidors, mai s’havia pagat tan car com ara, A la llotja de Mercolleida, on es marca el preu de referència per a Espanya i també part d’Europa, el preu del quilo de porc viu ha superat per primer cop els dos euros.

El 5 de gener el preu del quilo era d’1,64 euros, ara, tres mesos després, el quilo de porc viu s’enfila fins als 2,03 euros, un 23,78% més que a principis d’any. Si fem la comparació amb el gener de 2022 el preu del quilo d’animal viu era pràcticament la meitat de l’actual, 1,02 euros marcava Mercolleida el 20 de gener de l’any passat. «El cost de producció està molt disparat. Cereals que fins ara costaven 230 o 240 euros ara valen més de 400 euros, i el cost de l’alimentació en un porc pot ser pràcticament el 70% del cost de producció», detalla el director de l’Associació Catalana de Productors de Porcí (Porcat), Ricard Parés. Per la seva banda, a més de l’increment dels costos de producció, Rossend Saltiveri, responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos, atribueix la pujada del preu al fet que «hi ha menys oferta que demanda, el consum ha baixat al conjunt d’Europa, però també ha baixat la producció». Saltiveri detalla que «estem en un mercat bastant global», fet que explica que no només allò que succeïx al sector dins d’Espanya afecta directament al preu al qual es ven el porc. El responsable del sector porcí d’Unió de Pagesos exemplifica que «el mercat del porcí ha estat per sota durant molt temps del cost de producció dels ramaders», una situació que «ha fet, podríem dir, que pràcticament un 30% el nivell de producció», diu. A la situació del sector a Alemanya cal sumar el moment que viu el porcí a altres zones europees, com als Països Baixos. «Per qüestions mediambientals el govern van decidir fer una reducció important de granges i això, òbviament, també fa que la producció s’acabi reduint», exposa Rossend Saltiveri. A més, el responsable del sector porcí explica que «a Espanya diversos problemes sanitaris han fet que la producció hagi minvat». Entre aquests problemes està una variant altament patògena de la Síndrome Reproductiva i Respiratòria Porcina, coneguda com el mal de l’orella blava, que ha mort milers d’animals. «La suma d’aquests factors provoca que l’oferta estigui per sota de la demanda».