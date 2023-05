L'AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), patronal del sector tecnològic de les comarques gironines, ha estat l'entitat encarregada d'organitzar el dinar trimestral de Sinergia corresponent al segon trimestre del 2023. Aquest dinar s'ha celebrat aquest divendres, i s'emmarca en un programa d'activitats pensat perquè els delegats de les diferents organitzacions que conformen Sinergia, puguin passar tota la jornada a Girona d'una manera productiva però també festiva.

Sinergia és l'entitat que agrupa vint-i-una organitzacions empresarials del sector tecnològic i de la innovació de Catalunya, que representen a 2.500 empreses del sector, per a les quals busca la seva coordinació, interlocució, i organització d'activitats conjuntes, potenciant així el sector i les seves iniciatives a tota Catalunya.

La jornada ha començat amb la recepció dels participants en el dinar, per dirigir-se posteriorment a la Cambra de Comerç de Girona. El dinar ha tingut lloc a la Fonda del Foment, on els participants s'han desplaçat a peu des de la Cambra. Allà, cada participant s'ha presentat, així com l'entitat que representava. Han participat una dotzena d'entitats, entre elles TICOsona, TICAnoia, CatPL, Startups Penedès, TIC Garraf-Penedès o Pôle Action Média. La jornada ha posat el punt final amb un taller de ball de bastons a l'Escola del Foment.