La catorzena edició del Premi de Prevenció de Riscos Laborals que entrega EnginyersGi ha reconegut aquest dimecres l’empresa d’alimentació Frit Ravich i a Glòria Reixach Coll, la primera dona que rep el reconeixement com a professional.

La companyia de Maçanet de la Selva ha estat ser premiada per les seves bones pràctiques en prevenció de riscos laborals, com la integració de la seguretat a tots els nivells de l’organització, la formació continuada de tots els treballadors, el compliment de tota la normativa d’aplicació, tant laboral com industrial, i sobretot pel benestar de totes les persones que formen part de l’equip. Ha recollit el premi Josep Maria Viader, president i fundador de Frit Ravich.

Pel que fa al premi que es lliura amb la col·laboració de MUPITI a l’enginyer que hagi destacat per la seva labor en el camp de la prevenció de riscos laborals s’ha concedit a Glòria Reixach Coll, actual gerent de la delegació de Girona de Spactiva, empresa de servei de prevenció aliè. És graduada en Enginyeria Tècnica Industrial Química i té un Màster en Prevenció de Riscos Laborals amb les diferents especialitats d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, Seguretat i Higiene Industrial. Reixach compta amb més de 24 anys d’experiència en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals i ha treballat amb empreses de diferents sectors com l’industrial, els serveis, la construcció o el comerç. També té experiència en la formació per assessorar a empreses en la correcta aplicació de la prevenció de riscos laborals.