L'estrella del bàsquet Marc Gasol ha ressaltat aquest dimecres la importància del "compromís amb el bé comú" per sobre de l'interès individual que, segons la seva opinió, és clau per a l'èxit, tant a l'esport com a l'empresa perquè, tant en un com en un altre àmbit, "no tot s'hi val per guanyar".

El que va ser jugador de la NBA des del 2008 fins al 2021 ha participat aquest dimecres en un diàleg amb l'empresari i fundador de la companyia de recursos humans Eurofirms, Miquel Jordà, en la quarta edició del fòrum sobre lideratge empresarial i directiu CEO Congress que se celebra aquest dimecres a Múrcia. Allí ha explicat com va decidir renunciar a la lliga nord-americana per tornar a Espanya a dirigir l'equip local Bàsquet Girona, i oferir formació esportiva a nens i adults en sentir que "havia donat tot el que podia donar" com a jugador professional i sentir-se "buit" personalment. Des d'aquest nou projecte, ha insistit en la rellevància que dona al valor del compromís pel bé de l'equip, sacrificant l'interès individual com a clau d'èxit per als equips, ja que, segons la seva opinió, quan aquest compromís comú falla, "és garantia de més debilitat". En aquest sentit, ha assenyalat com als Estats Units es promou "l'espai, la llibertat de moviment" tant a l'empresa com al joc però, la selecció espanyola de bàsquet va saber demostrar com la "força del grup, la unió" podia superar la qualitat individual dels jugadors nord-americans. Sobre el lideratge, ha considerat que és una cosa que dona "el temps i l'experiència", ja que cal abans de liderar un equip, formar-se una identitat sobre la base de referents i valors apresos. A més, ha considerat fonamental que el líder sàpiga "pensar més en el grup que enfocar-se en si mateix", novament, en relació amb aquest valor central de la força del grup. El multipremiat jugador ha reivindicat també l'error com a pilar bàsic de l'aprenentatge perquè, segons la seva opinió, "per créixer cal cometre errors i afrontar-los de manera positiva". També ha rememorat el regal que li va fer un dels seus entrenadors: un mirall per mirar-s'hi, ha explicat, abans d'emetre una crítica a un altre company o cap a una actitud per un error comès. Finalment, ha reflexionat sobre l'impacte que els esportistes d'elit pot tenir en la societat i ha animat els clubs a "deixar sortir" les seves estrelles, permetre participar en projecte vinculats al desenvolupament social i el suport a menors i col·lectius vulnerables per a donar-los "eines físiques i emocionals per gestionar el seu dia a dia", ja que no només aquests jugadors tindran un impacte positiu entre els joves, sinó que això repercutirà també en el propi benestar.