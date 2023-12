La inflació ha estat la gran protagonista dels últims dos anys, tot i que l’Índex de Preus de Consum (IPC) ha tancat novembre amb el 3,1% a Catalunya, tres dècimes menys que el mes anterior. L’escalada de preus, molt marcada per la pujada dels costos energètics – actualment més moderada -, s’ha fet notar de valent a les butxaques dels gironins. I el principal motiu d’aquest increment ha estat, sobretot, l’encariment dels combustibles fòssils, essencials encara en la generació d’energia.

L’eficiència energètica s’ha convertit en el millor recurs de les famílies per fer front a aquesta situació. Optimitzar l'ús de l'energia és la clau per a estalviar i, aquest concepte, va molt més enllà de posar plaques solars a casa.

Si conduïm a 120 km/h segur que consumim quatre vegades més gasolina que fent-ho a 90" Silvia Ferrer-Dalmau - Arquitecta i assessora de llar saludable de Espai René

“Es parla molt d'eficiència energètica com si solament es tractés de posar o canviar les finestres, o posar-te una placa… Però, al final, en el dia a dia, tots podem ser molt més eficients amb hàbits quotidians. Per exemple, si conduïm a 120 km/h segur que consumim quatre vegades més gasolina que fent-ho a 90, tal com es recomana en una conducció eficient”, explica Silvia Ferrer-Dalmau, arquitecta i assessora de llar saludable a l’Espai René, projecte que comparteix amb l’Alfred Capdevila, i que compta amb una botiga d'electrodomèstics i productes de la llar eficients a Barcelona i una masia al Solsonès on desenvolupen experiències entorn de la salut de la llar, l'eficiència energètica i el consum responsable.

Estalviar consum energètic a casa amb quatre tips

Els electrodomèstics eficients poden suposar un estalvi de 35 euros l’any de mitjana en la factura de la llum, segons les dades de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Però, més enllà de canviar els electrodomèstics, hi ha un munt d'accions quotidianes que poden reduir el consum energètic. Ferrer-Dalmau i Capdevila recomanen:

Rentar la roba a baixa temperatura a la rentadora. Apagar la llum quan sortim d'una habitació. Si es té un escalfador elèctric, programar-lo per a les hores més barates. Posar la calefacció a 21 °C o 19 °C en comptes de 23 °C i utilitzar més abric a casa.

“Es necessiten uns certs coneixements tècnics, encara que no és massa complicat. Amb aquestes quatre idees bàsiques es pot reduir bastant el consum energètic”, assegura Capdevila.

Rehabilitació energètica d’habitatges per millorar l’eficiència

Les edificacions són les principals consumidores d’energia a Espanya. Segons les dades disponibles, suposarien el 30% del total del consum. La Directiva d'eficiència energètica en edificis (EPBD), principal normativa que té per objectiu millorar l'eficiència energètica dels habitatges de la Unió Europea, exigirà que, l’any 2033, les edificacions tinguin una qualificació D. En aquest sentit, Espanya té molta feina per fer, ja que la mitjana de les llars se situa en la qualificació E.

“Quan vas estalviant més, pots fer coses més grans com canviar-te un electrodomèstic o pots fer la inversió en plaques. Obrir la casa al sol canviant les finestres i orientant-la; aïllar bé la casa, canviar la il·luminació i fer-la més eficient amb leds. I, en el cas dels electrodomèstics, quan es trenquin, no fa falta abans, fer una compra responsable i eficient”, apunta Ferrer-Dalmau.

La rehabilitació energètica no redueix només les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, també podrien suposar entre un 25% i un 70% d'estalvi en la factura de la llum, segons el punt inicial de partida. Una inversió amb molts beneficis a llarg termini. “A vegades pensem que això pot ser una gran inversió econòmica, però, d'altra banda, ens anem al Carib de vacances i ens gastem més diners”, assegura Capdevila.

Millora dels objectius d'ús d'energies renovables

La generació d’energies renovables és cada cop més important. Al maig, per exemple, l'energia fotovoltaica i eòlica van ser les dues principals fonts de generació. La UE ha aprovat elevar al 42,5% l'objectiu d'ús d'energies renovables per l’any 2030 en el mix energètic total, és a dir, també en usos com el transport o la calefacció. En el camp de l'electricitat, les dades són molt positives i les renovables s'acosten ja al 50% del mix energètic utilitzat.

Un dels frens més grans de l'eficiència energètica és que no confiem en nosaltres" Silvia Ferrer-Dalmau - Arquitecta i assessora de llar saludable en Espai René

“Jo crec que, un dels frens més grans de l'eficiència energètica és, sens dubte, que no confiem en nosaltres mateixos i com a col·lectiu en què els petits canvis són poderosos. Un altre fre és la comunicació. Necessitem un fons d'inspiració que il·lumini a la gent a fer canvis”, assegura l'arquitecta, i afegeix que “sempre hi ha un marge de millora, i això crec que és important de comunicar, perquè no ens podem quedar sempre amb aquest missatge del que no fem, sinó que podem fer altres tantes coses, que li atorga molt de marge de millora”.