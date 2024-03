El preu de l’habitatge en venda a les comarques gironines ha crescut fins a un 7,8% al febrer respecte a l’any passat, segons dades del portal immobiliari Fotocasa. L’augment registrat a Girona se situa molt per sobre del que ha experimentat Catalunya, on la pujada interanual ha estat del 3,7%, fins a assolir els 2.787 euros per metre quadrat.

Per províncies, el preu de l’habitatge en venda creix totes les demarcacions catalanes. A Lleida un 12,7%; a Tarragona un 11,9%; i Barcelona un 2,1%. Per municipis, les pujades més grans es registren a Vallirana (Baix Llobregat), amb un 30,3%; a Puigcerdà amb un 26,3%, i a la Pobla de Mafumet (Tarragonès), amb un 23,9%. A Espanya, l’increment interanual ha estat del 7,1%. «La demanda continua fent pressió sobre l’oferta i no cessa, tot esperant que els preus puguin baixar i trobar una bona oportunitat. El discurs del Banc Central Europeu obrint la porta a una possible baixada de tipus abans d’estiu ha avivat encara més el mercat, fent que els preus es resisteixin a ajustar-se», assegura Maria Matos, directora d’estudis i portaveu de Fotocasa.