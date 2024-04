Els pagesos no ho acaben de veure clar

Després d'examinar les 43 mesures proposades pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació com a resposta a les mobilitzacions del sector agrari, certes organitzacions, concretament Unió d'Unions, han considerat que, tot i que en general van en bona línia, hi ha mesures que es queden curtes i assenyala l'absència d'altres que les organitzacions entenen que són rellevants.

Concretament, Unió d'Unions valora aquelles que estan en sintonia amb les demandes del sector, com les que tenen a veure amb la simplificació i flexibilització en el marc dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC), les d'assegurances agràries i la sinistralitat extraordinària, el manteniment de diverses mesures fiscals ja vigents i el reforçament dels controls a les importacions de productes procedents de fora de la Unió Europea (UE).

En canvi, consideren que s'aborden de manera insuficient la revisió dels terminis en determinada normativa agrícola i ramadera i la reducció de la càrrega administrativa, així com les mesures fiscals i el finançament de les explotacions agràries davant d'un any 2023 amb sequera i amb costos elevats. També es consideren insuficients les mesures relacionades amb la sanitat animal, els protocols de les quals han de ser radicalment reformats.

Disfuncions de la cadena alimentària

Finalment, consideren que el Ministeri no aborda tampoc en profunditat les disfuncions de la cadena alimentària, deixant a la iniciativa de la Comissió Europea la revisió de les mesures per reforçar el paper dels productors davant dels abusos de l'agroindústria i la gran distribució. Respecte aquest tema, destaquen que segueixen sense tractar-se qüestions que són competència de l'Estat, com ara la definició de posició de domini de l'agroindústria i la gran distribució a la cadena alimentària, la prohibició i sanció de la revenda a pèrdues o l'establiment de criteris per a la determinació dels cots efectius de producció. Tampoc no s'adopten mesures perquè el funcionament de les llotges s'ajusti a les exigències estadístiques de la normativa europea, assumpte transcendent perquè els seus preus serveixen per al seguiment i el desencadenament de les mesures extraordinàries previstes a l'Organització Comuna de Mercats agraris de la UE a cas de crisis sectorials.