El Col·legi d’Administradors de Finques de Girona critica que el Govern actuï “a cop de decret” amb la sequera

El Col·legi d’Administradors de Finques de Girona critiquen la gestió del Govern amb la sequera i consideren que actua “a cop de decret”. El col·lectiu es mostra preocupat per la manca de concreció en les piscines comunitàries de veïns i asseguren que la normativa s’està aplicant amb “estratègia electoralista” i veuen inviable que s’apliqui l’últim decret presentat pel Govern. Creuen que el text només obre un seguit de dubtes i no aporta solucions de com es gestionarà el cobrament al públic o qui controlarà l’accés de les piscines privades. Per últim demanen que se’ls escolti i se’ls tingui present en la presa de decisions.

El nou decret que ha presentat el Govern sobre la sequera obre la porta a omplir les piscines privades sempre i quan aquestes tinguin una funció de refugi climàtic. Creuen que el decret és inviable i no resol el problema de quines piscines podran obrir i quines no.

En aquest sentit, critiquen que es traslladi la responsabilitat als ajuntaments per decidir quines han de ser refugis climàtics i quines no. També retreuen que el Govern no plantegi com es farà el control de l’accés en piscines privades i com es farà el cobrament al públic.

Per això consideren que el decret s’escapa en una “estratègia electoralista que no té en compte el col·lectiu que haurà d’aplicar-lo”. El president i el secretari del col·legi creuen que el Govern “esta criminalitzant a la propietat privada i al turisme”. Per això demanen que escoltin les peticions que fan des del sector d’administracions de finques en la gestió de comunitats i de patrimonis abans de prendre decisions i legislar.