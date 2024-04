Expocasió posarà a la venda més de 800 vehicles el cap de setmana a Fornells

Fornells de la Selva acollirà de divendres a diumenge una nova edició d’Expocasió, la fira de cotxes d’ocasió més important de les comarques gironines. En un únic espai d’uns 12.000 metres quadrats, al polígon Pla de la Selva hi haurà més de 800 vehicles exposats vehicles d’ocasió, KM 0, gerència, gasolina, dièsel, híbrids i models elèctrics. També s’oferirà una gran varietat de furgonetes industrials, motos, autocaravanes i campers. Els organitzadors destaquen que «l’experiència acumulada els últims anys, com també la bona predisposició de tots els expositors, fan que aquesta fira hagi aconseguit vendre, cada any, més de 450 cotxes al llarg dels tres dies d’activitat».

Afegeixen que les promocions i ofertes que ofereixen els expositors presents -la majoria concessionaris oficials-, representen «una garantia en el tracte i en el servei de postvenda», ja que «tots els vehicles estaran revisats i garantits».

Així mateix, apunten que druant els dies de la fira hi haurà ofertes especials i descomptes exclusius, i que es posaran a disposició dels compradors opcions de finançament flexible.