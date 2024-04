Una PAC 2024 més flexible a Catalunya

A causa de la greu situació de sequera que patim, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya ha flexibilitzat alguns requisits per optar a ajuts corresponents a la Política Agrària Comuna (PAC) d'aquest any. Aquest departament ha precisat en un comunicat que tal com va pactar amb el sector agrari, ha flexibilitzat ajuts agroambientals i altres ajuts vinculats al Contracte Global d'Explotació de la Política Agrària Comuna.

Aquest departament reconeix l'actual situació de sequera com a un fenomen meteorològic greu i ha introduït més flexibilitat en els requisits de la PAC per a la campanya del 2024 en una ordre que els primers dies d'abril publicava el Diari Oficial de la Generalitat.

En l'ajuda a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries de la convocatòria d'aquest any, per exemple, es redueix de 25 a 20 punts la puntuació mínima per tenir dret a aquests fons, mentre que en les ajudes per a inversions de la convocatòria del 2022, per exemple, queda modificada la penalització que hi havia per desviacions superiors al 75% entre la inversió concedida i l'executada. Amb mesures d'aquest tipus, el departament espera mitigar en part l'impacte que la sequera ha provocat a les explotacions agràries i reduir la situació d'estrès financer.