La revolució de la IA no és tecnològica, sinó humana
«La IA no substitueix el talent humà, sinó que l’amplifica i dona lloc a l’“empleat augmentat”» Alberto Terol, responsable de Digital Change Management de Ferrovial
La intel·ligència artificial està transformant la manera de treballar de les empreses, però el veritable repte comença quan deixa de ser una eina i s’integra en els seus processos. Alberto Terol, responsable de Digital Change Management de Ferrovial, explica com la companyia està abordant aquesta transformació per potenciar el talent, millorar processos i avançar cap a professionals «augmentats».
—En els últims anys hem vist una autèntica acceleració en l’adopció d’eines d’IA a les empreses. On creu que s’està produint realment el canvi més important?
—La IA està transformant la manera com accedim a la informació, com prenem decisions i com col·laborem. A més, avui comencem a veure com la IA modifica processos sencers, equips sencers i, fins i tot, la manera com es dissenya el treball. Per això crec que la veritable revolució de la IA no és tecnològica, sinó humana. Les empreses més avançades no estan implantant una nova eina; estan reinventant la manera com treballen.
—Algunes companyies estan obtenint valor de la IA amb rapidesa, mentre que d’altres encara es troben en fases molt inicials. Quins factors marquen realment la diferència?
—La diferència rarament és en la tecnologia. Les empreses que avancen més de pressa acostumen a compartir tres característiques: lideratge compromès, focus en casos d’ús reals i una aposta decidida per l’aprenentatge. Moltes organitzacions continuen preguntant-se quina eina d’IA han d’utilitzar. Les més avançades es pregunten quin problema de negoci volen resoldre.
—Com s’aconsegueix que els empleats no vegin la IA com una amenaça, sinó com una oportunitat?
—Demostrant el valor real que aporta al seu dia a dia. Quan un professional descobreix que la IA l’ajuda a preparar una reunió en qüestió de minuts, analitzar documentació complexa o automatitzar tasques repetitives, deixa de veure-la com una amenaça i comença a veure-la com una eina.
A més, és important transmetre un missatge molt clar: la IA no ve a substituir el talent humà, sinó a amplificar-lo. A Ferrovial parlem molt del concepte d’«empleat augmentat». La pregunta ja no és persona o algoritme, sinó com combinem tots dos per aconseguir millors resultats.
—Com s’està portant a la pràctica aquesta transformació dins de Ferrovial?
—A Ferrovial entenem la IA com una capacitat estratègica per a tota la companyia. El nostre enfocament combina tres elements: tecnologia, formació i comunitat. A través d’iniciatives com el Ferrovial Innovation Accelerator Program, estem construint una cultura orientada a l’experimentació i a l’aprenentatge continu.
El procés d’adopció ha evolucionat des d’una prova inicial de Copilot M365 fins al seu desplegament a tota l’organització, l’impuls d’Agent Builder i l’experimentació amb Copilot Studio i Cowork. Una de les claus és crear una brúixola compartida i impulsada pel Comitè Executiu: explicar cap on anem, per què val la pena fer aquest viatge i com hi pot contribuir cada professional.
—Com està canviant la IA el dia a dia dels professionals dins d’una organització com Ferrovial?
—La IA està permetent que les persones dediquin menys temps a tasques administratives i més temps a activitats que generen valor real per a la companyia. Estem passant d’una IA que respon preguntes a una IA que comença a executar tasques i coordinar processos. La gran evolució serà passar d’utilitzar la IA per produir més resultats a fer-la servir per redissenyar processos sencers.
«La IA no substitueix el talent humà, sinó que l’amplifica i dona lloc a l’“empleat augmentat”»
—Quines habilitats creu que seran més importants els pròxims anys per treballar al costat de la intel·ligència artificial?
—Curiosament, moltes seran habilitats profundament humanes, com el pensament crític, la creativitat, la comunicació, la resolució de problemes complexos i el criteri per prendre decisions.
També haurem d’aprendre a formular millors preguntes. En l’era de l’algorítmica, no hi ha bones respostes per a males preguntes: el criteri humà consistirà cada vegada més a saber definir el problema i decidir què val realment la pena automatitzar.
—Una vegada una empresa decideix apostar per la IA, com es converteix aquest potencial en resultats concrets?
—Començant pel negoci i no per la tecnologia. Sempre recomanem identificar primer els «per a què» i després els «com». La clau és escollir processos en què la IA pugui aportar valor tangible, desplegar solucions ràpidament i mesurar-ne els resultats de manera rigorosa. Moltes organitzacions es queden en projectes pilot. El repte consisteix a convertir aquests pilots en noves maneres de treballar que generin un impacte operatiu real.
—Com es mesura si una iniciativa d’intel·ligència artificial està funcionant realment?
—Es mesura pel valor que genera. Hi ha indicadors clàssics, com l’estalvi de temps, la millora de la productivitat, la reducció d’errors o la velocitat d’execució dels processos. Però cada vegada és més important mesurar l’impacte en el negoci. Ens agrada parlar de mesurar el valor per procés, no per persona.
—Ens pot posar algun exemple de com ja s’està aplicant la IA a Ferrovial?
—Estem impulsant escenaris en què la IA ajuda a preparar documentació complexa, analitzar grans volums d’informació i accelerar processos associats a licitacions. En l’àmbit de les autopistes, una de les línies estratègiques identificades és l’«smart pricing», en què la IA contribueix a optimitzar decisions relacionades amb la tarifació. A l’àrea Legal s’utilitza àmpliament la IA per a la gestió documental i per preparar informes sobre riscos contractuals. I, en l’operació d’infraestructures, s’utilitzen els «Large Vision Models» per interpretar vídeos de l’operació i generar alertes i informes en qüestió de segons.
—Com imagina que serà la feina d’aquí a cinc anys?
—Crec que veurem organitzacions en què la col·laboració entre persones i agents d’IA serà completament natural. Passarem de tenir eines a tenir equips híbrids formats per persones i agents. Però el factor diferencial continuarà sent humà.
La IA serà una capa invisible que amplificarà les nostres capacitats. I precisament per això, el futur no va de tenir menys persones. Va de persones capaces d’aconseguir molt més.
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