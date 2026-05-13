BBVA impulsa la sostenibilitat com a motor de creixement empresarial
L’entitat ha reunit companyies, administracions públiques i experts de diferents sectors per compartir solucions orientades a accelerar la transformació econòmica, social i mediambiental
Víctor Fúser
BBVA ha celebrat aquest mes la primera edició de la Setmana de la Sostenibilitat, una iniciativa que durant quatre jornades ha reunit empreses, administracions públiques i experts de diferents sectors per debatre sobre els grans reptes de la transició energètica i compartir solucions orientades a accelerar la transformació econòmica, social i empresarial.
La trobada arriba en un moment en què la sostenibilitat s’ha consolidat com un dels principals motors de transformació econòmica i empresarial. En aquest context, el BBVA ha canalitzat 36.000 milions d’euros en negoci sostenible durant el primer trimestre del 2026, un 33% més que en el mateix període de l’any anterior, dels quals 12.600 milions van correspondre a Espanya.
Amb aquest avenç, BBVA ja acumula 170.000 milions d’euros dins de l’objectiu de canalitzar 700.000 milions d’euros en negoci sostenible entre 2025 i 2029. A través d’aquesta activitat, l’entitat acompanya empreses i clients en àmbits com la transició energètica, l’eficiència en l’ús de recursos, la rehabilitació d’edificis, la mobilitat sostenible, l’aigua i residus o impacte del repte demogràfic en el creixement econòmic i territorial.
Al llarg de les diferents sessions es van abordar qüestions clau com la descarbonització empresarial, la transformació del sistema energètic, la mobilitat sostenible o la rehabilitació energètica d’edificis. A més, la trobada va dedicar espais específics a l’economia circular, la gestió eficient de recursos com l’aigua o els residus i l’impacte del repte demogràfic en el creixement econòmic i territorial.
La sostenibilitat i l’eficiència empresarial
Un dels missatges més presents durant les jornades va ser que la sostenibilitat s’ha convertit en una qüestió cada vegada més vinculada a la competitivitat empresarial. En aquest context, José García Casteleiro, responsable de Banca d’Empreses i Institucions del BBVA a Espanya, va destacar que «l’autonomia energètica és un factor de resiliència empresarial que ens permet transformar la sostenibilitat en una palanca de competitivitat i una oportunitat de negoci real».
En la mateixa línia, Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilitat i CIB de BBVA, va destacar durant la intervenció que «la descarbonització ja no és un pla de futur, sinó una necessitat de negoci que permet a totes les companyies guanyar rendibilitat i competitivitat». A més, va remarcar que «l’eficiència energètica és la primera gran oportunitat per reduir emissions i fer-ho de forma rendible perquè ens estem protegint a més davant la volatilitat dels mercats energètics».
Javier Rodríguez Soler també va posar el focus en el paper que jugaran la innovació i les noves tecnologies climàtiques ('cleantech') en aquesta transformació. «Les eines i la tecnologia ja són aquí. A BBVA continuem apostant per aquestes noves tecnologies climàtiques perquè, si alguna cosa hem après, és que la sostenibilitat és una història d’innovació», va afirmar. Així mateix, va defensar la necessitat de combinar assessorament tècnic i financer per accelerar la transició: «L’escala necessària només l’assolirem col·laborant».
Durant la seva intervenció, va recordar a més l’esforç que suposa aquest procés per a moltes companyies. «Sabem que les empreses estan disposades a fer el pas, a eficientar processos productius i a millorar tota la cadena de valor, però també som conscients de l’elevat cost que aquesta transformació representa», va assenyalar.
La rehabilitació energètica i la modernització del parc residencial també van tenir un paper destacat durant la Setmana de la Sostenibilitat. Xavier Llinares, director de Xarxa Banca Minorista BBVA a Espanya, va assenyalar que «cada vegada més comunitats valoren abordar millores que redueixin el seu consum energètic i augmentin el confort, i per a això és fonamental comptar amb solucions financeres adaptades».
Les jornades també van servir per analitzar noves fórmules vinculades a l’economia circular, la mobilitat sostenible i l’optimització de recursos. Empreses i experts van compartir iniciatives orientades a impulsar models productius més eficients i generar noves oportunitats lligades a la innovació i la sostenibilitat.
Impulsar la transició energètica
En aquest sentit, Ángel Giménez Palazón, responsable de Sostenibilitat de BBVA Espanya, va destacar durant la seva participació la importància de generar espais de diàleg que permetin avançar cap a solucions concretes. «BBVA busca generar un diàleg real entre empreses, administracions i experts per aterrar solucions concretes que impulsin la transició energètica», va afirmar.
Precisament l’impacte d’aquesta transformació sobre el territori i les comunitats va ser un altre dels eixos abordats durant les jornades. Gonzalo Rodríguez, director de Banca Minorista BBVA a Espanya, va posar de manifest l’impacte que el repte demogràfic tindrà sobre el futur econòmic i social dels territoris.
«Avançar cap a un model econòmic més sostenible i afrontar el repte demogràfic no s’aconsegueix únicament amb la posada en marxa de macroiniciatives», va assenyalar. «Es construeix des de la petita, des de la realitat dels pobles, des de la realitat del territori, i finançant petites iniciatives que generen riquesa. I a BBVA hi som per acompanyar-les», va afegir Rodríguez.
El talent femení, clau en la competitivitat de les empreses
La bretxa salarial de gènere a Espanya se situa en el 24%. I a nivell directiu, mentre que la presència de la dona assoleix el 38% en els consells d’administració, el pes en els comitès de direcció -allà on es prenen les decisions clau- baixa fins al 23%. Per a les participants en la segona Jornada FIDEM BBVA de Sostenibilitat, celebrada la setmana passada a la seu barcelonina de l’entitat, això no només suposa una falta d’equitat, sinó sobretot una pèrdua de competitivitat. Dit d’una altra manera, la incorporació de talent femení ja és un factor clau de creixement empresarial.
La sessió va tenir lloc en el marc de la Setmana de la Sostenibilitat del BBVA, que busca incidir en els criteris ESG. I igual d’important que la sostenibilitat ambiental i la governança transparent, el pilar social remarca la necessitat de fomentar la diversitat en totes les àrees d’una empresa. Ho va deixar clar tot just començar José Ballester, director territorial del BBVA a Catalunya: «Les empreses que no fomenten entorns inclusius estan renunciant a créixer, innovar i ser més resilients». Cristina Cabañas, presidenta de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM), coorganitzadora de la jornada, va anar un pas més enllà: «Quan impulsem el talent femení també fem que la societat creixi en el seu conjunt».
Fruit d’aquest convenciment mutu, Ballester i Cabañas van anunciar l’acord entre BBVA i FIDEM per llançar la iniciativa Impulsores, mitjançant la qual l’entitat acompanyarà el creixement de projectes empresarials liderats per dones a Catalunya. Un recolzament que es vehicularà no només a través del finançament, sinó també a través d’estratègies de visibilització, formació, networking i reforç de la comunitat.
Decisió estratègica
Després de l’obertura institucional, Olga Escriu, directora de Solucions del BBVA a Catalunya, va radiografiar una situació per a l’empresa que, malgrat haver fet un salt en les últimes dècades, encara té molt terreny per recórrer en matèria de lideratge, retenció de talent i emprenedoria. «La igualtat ha de ser una decisió estratègica, perquè és un factor de competitivitat», va explicar abans de citar algunes de les accions que ajuden a incrementar la presència femenina tant a la plantilla com en els equips directius: la conciliació, la flexibilitat i la direcció per objectius.
Precisament, un dels objectius de la jornada era contribuir per passar de la teoria a la pràctica. És a dir, posar sobre la taula experiències reals d’empreses no només dirigides per dones, sinó que hagin posat en marxa accions exitoses per augmentar la diversitat en les seves organitzacions. D’això se’n van encarregar Anna Fàbregas, CEO de Camps Motor; Vanesa Martínez Chamorro, presidenta i CEO del Grup Carinsa; Anna Fornt, directora general del Grup Efebé; i Silvia Jiménez, responsable de sostenibilitat de BBVA.
Fàbregas, tercera generació d’una empresa dedicada a l’automoció, va assenyalar que des que el 2020 es va posar al capdavant han aconseguit passar d’un 10% a un 25% de presència femenina a la plantilla, si bé encara els queda un repte per davant: «Només tenim una dona a la part mecànica; volem fer pedagogia perquè s’interessin també per aquests oficis». En la mateixa línia, Fornt va explicar com a la seva empresa de disseny i manteniment d’espais compta amb una iniciativa per incorporar dones també a l’obra. «Estic molt orgullosa del canvi aconseguit, perquè la dona pot aportar molta finor en la construcció i els equips mixtos creen sinergies positives».
Martínez, que ha portat per 58 països l’empresa fundada pel seu pare dedicada a les aromes i les fragàncies, va aportar per la seva banda una màxima que ella ha seguit al peu de la lletra i que pot servir d’inspiració: «És important que les dones ens ho creguem, que ens atrevim a reivindicar-nos i no ens posem límits».
Eliminar biaixos
Silvia Jiménez, per la seva banda, va relatar com BBVA ha posat en marxa al llarg de l’última dècada tota una sèrie d’iniciatives per trencar el sostre de vidre: «Hem eliminat biaixos inconscients en els processos de selecció i promoció interna, alhora que treballem per identificar i impulsar el talent femení». I, al mateix temps, donar valor a un concepte que totes les participants van esmentar: la corresponsabilitat. «Hem de fomentar mesures per treballar millor a fi de tenir més temps de conciliació».
Perquè, tal com va recordar al tancament de la sessió Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, la igualtat de gènere té «un impacte directe» sobre el negoci. Així que val la pena impulsar-la.
