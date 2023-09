Aquest és el segon curs que la palamosina Janna Braggi (17 anys) rep una beca de la Fundació Impulsa per cursar estudis de Formació Professional (FP). I és que l’any passat, en un context de dificultats econòmiques, la beca li va permetre matricular-se a un cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria a l’institut de Palamós. «Sense la beca probablement no hauria pogut seguir estudiant després de 4t d’ESO perquè no m’hauria pogut pagar la matrícula», confessa, i afegeix que «m’hauria hagut de posar a treballar, tot i que els meus pares volien que estudiés».

A més, compta amb el suport d’una mentora, que l’acompanya durant tot el camí. «Ens trobem entre tres i quatre vegades al mes, m’ha ajudat molt a aprovar el primer curs», explica. I és que fins ara, «em costava molt estudiar, concentrar-me i sempre tenia una visió pessimista», confessa, «però amb la seva ajuda he aconseguit dedicar-me de ple als estudis». A vegades, però, també queden per anar a fer un cafè, caminar o visitar exposicions. «Mica en mica hem anat creant una relació de confiança que m’ha permès empoderar-me i creure més en mi». A més, la Fundació Impulsa organitza activitats amb els joves becats de la comarca. En el conjunt de la província de Girona, la Fundació Impulsa becarà i acompanyarà aquest curs un total de 73 estudiants de la Garrotxa (50) i el Baix Empordà (23). En el conjunt de Catalunya, l’entitat oferirà suport a 320 joves amb compromís i motivació, però amb dificultats socioeconòmiques, per cursar estudis de FP. Ho faran de la mà de 230 mentors, persones que de forma altruista assumeixen aquest rol en el creixement humà i acadèmic dels joves, al costat d’un equip psicopedagògic. La Fundació Impulsa els paga la matrícula, els proporciona un ordinador portàtil i els ofereix formacions i inserció en empreses. D’aquesta manera, l’entitat garanteix que els joves becats surtin amb «avantatge competitiu» per poder revertir la seva situació socioeconòmica. Els joves han estat seleccionats a partir de criteris econòmics i de motivació pels centres educatius i, posteriorment, els consells comarcals i els ajuntaments han fet la valoració socioeconòmica per, després, l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa fer-ne la selecció final a través d’un procés de valoració per garantir que, a més de complir amb el requisit de topall d’ingressos familiars, l’alumnat també mostri ganes d’estudiar, voluntat d’esforç i constància.