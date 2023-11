La consellera d'Educació, Anna Simó, ha anunciat que el Consell Escolar de Catalunya engegarà un procés participatiu per consensuar un document amb recomanacions sobre la regulació dels usos del mòbil als centres abans d'acabar l'any. Així ho ha dit durant la sessió de control al Govern dies després que un nombrós grup de pares d'alumnes hagi decidit organitzar-se per promoure que els adolescents no tinguin mòbil fins als 16 anys. Simó ha subratllat que l'aposta del Departament és establir un marc general per "acompanyar" els centres en aquesta regulació. De totes maneres, ha remarcat que el 53% dels centres catalans ja tenen regulat l'ús dels telèfons mòbils.