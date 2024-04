Els comuns volen preservar la Costa Brava

El cap de llista dels Comuns Sumar per Girona, Eloi Badia, ha visitat Palafrugell i Begur per conèixer de primera mà els projectes urbanístics que amenacen el paisatge de la Costa Brava. «No ens podem permetre perdre espais naturals per projectes especulatius que enriqueixen uns pocs, la protecció del territori és urgent», ha indicat des d’Aigua Xelida, on es projecta un hotel de 66 habitacions. Precisament el cas d’Aigua Xelida ha centrat un debat titulat «No als Hard Rock de la Costa Brava», que amb la participació del propi Badia i Marc Vidal. Una de les reivindicacions ha estat el Conservatori del Litoral.