Jordi Viñas: «ERC és l’únic partit amb projecte de país»

El número 2 d’Esquerra a Girona, Jordi Viñas, ha reivindicat des de Llagostera que el seu partit «sap liderar» i que no abandona un Govern «a les primeres de canvi interposant els interessos de partit davant del país». Viñas ha assegurat que Esquerra «és l’únic partit que té projecte de país», defensant els interessos dels catalans i catalanes i «fent polítiques de salut i d’habitatge per tothom». Així mateix, Viñas ha remarcat que «seguirem treballant per un estat propi que garanteixi una millor atenció sanitària, més a prop i amb menys llistes d’espera, on hi hagi millor feina i més qualitat de vida i sempre defensant la llengua catalana a tot arreu».