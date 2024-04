Daniel Ruiz i Paula Cordera acompanyaran Jaume Veray a les primeres posicions de la llista del PP per Girona

Daniel Ruiz i Paula Cordera són els escollits del PPC per acompanyar Jaume Veray, el cap de llista, com a número dos i tres respectivament, a la candidatura dels populars per Girona a les eleccions a Catalunya. Pere Robert i Tatiana Cabrera completen els cinc primers noms de la llista.

Els populars asseguren que l'actual secretari general del PP a la província de Girona i president de Noves Generacions del PP a Girona des de 2020, Daniel Ruiz, "serà la veu dels joves gironins al Parlament i l’encarregat d’aconseguir que les necessitats dels joves marquin l’agenda política durant la propera legislatura". A més, consideren que "la presència de Paula Cordera al Parlament de Catalunya garantirà disposar d’una enginyera d’obres públiques amb una àmplia experiència en l’estalvi i l’eficiència energètica, la logística i la direcció de projectes industrials d’automoció, energia eòlica, extrusió d’alumini i negociacions d’alt nivell de serveis estratègics d’empreses productives de plàstic i embalatge".

Pel que fa a Pere Robert, portaveu del PP a l’Ajuntament de Blanes, remarquen que "la seva experiència dins el sector agrícola a través de l’empresa familiar dedicada a la producció alimentària li aporta un exhaustiu coneixement de la situació del sector i les seves demandes". Finalment, el PPC afirma que la vicesecretària de mobilització i actes públics del PP a Girona, Tatiana Cabrera, "coneix bé la realitat empresarial i treballarà per facilitar que la província sigui un pol d’atracció empresarial".