La presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, ha demanat als parlamentaris més «respecte» i «educació» en les seves intervencions al ple per «donar exemple» als ciutadans, i deixar «els insults i les ofenses fora de la cambra». Batet ha convidat els diputats a reflexionar sobre el que projecten amb les seves intervencions, en les «noves generacions».Unides Podem ha sol·licitat a la Mesa del Congrés poder aplicar sancions «més contundents» als diputats que insultin altres parlamentaris, i arribar fins i tot a la suspensió del seu càrrec per un termini de fins a un mes, per evitar «que la ultradreta desplegui la seva fatxenderia» sense conseqüències.

Una iniciativa que va explicar ahir el diputat d’aquest grup, Gerardo Pisarello, després que al ple de la setmana passada un diputat de Vox digués «bruixa» a una parlamentària socialista durant el debat sobre una iniciativa contra la fustigació a les dones que acudien a clíniques per avortar.