«No intentem decidir què és veritat o fals. No tenim un ministeri de la veritat». Però «la informació és el combustible de la democràcia» i «si la informació és dolenta, la democràcia és dolenta». «Si la informació està sistemàticament esbiaixada i contaminada per la mentida, els ciutadans no poden tenir cap coneixement de la realitat i el seu judici estarà esbiaixat». «Hem de defensar que la informació sigui un bé protegit, que no sigui un element que contamini les ments […]. Proposaré un nou mecanisme que ens permeti sancionar els actors que desinformen». Són paraules del cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ahir, durant el debat de l’informe sobre desinformació i interferències estrangeres a l’Eurocambra.

El document, aprovat abans de la invasió russa d’Ucraïna a la comissió especial INGE i que votarà avui el ple, denuncia l’amenaça que representen els règims autocràtics estrangers, en particular Rússia i la Xina, i alerta de la manca de mesures a nivell europeu per a impedir que actors maliciosos prenguin el control d’infraestructures crítiques, llancin ciberatacs, reclutin antics polítics d’alt nivell i polaritzin el debat públic. Apunta també als vincles entre el Kremlin i les formacions polítiques europees, particularment d’extrema dreta, respecte la campanya del Brexit o el secessionisme català.

La bateria de recomanacions per combatre aquestes amenaces inclou campanyes de sensibilització i informació de l’opinió pública, regles més estrictes per a les plataformes socials, més suport als mitjans de comunicació per garantir un pluralisme més gran i verificadors de dades, considerar les infraestructures electorals com a entitats crítiques i millorar la ciberseguretat per evitar aplicacions espia com Pegasus. També preveu clarificar les relacions inadequades entre alguns partits polítics europeus i Rússia, així com un règim de sancions contra la desinformació, precisament la mesura anunciada per Borrell en el marc d’un paquet més ampli per reforçar la capacitat d’actuació europea.

«Reacció radical»

Aquesta mesura, que castigarà els actors estrangers que difonen notícies falses, se sumarà a la que els Vint-i-set van adoptar la setmana passada amb la decisió de sancionar els mitjans de comunicació Russia Today i Sputnik per ser part de la maquinària de propaganda i desinformació del Kremlin. «És una reacció radical sense precedents, però és necessària», va justificar la vicepresidenta de la Comissió, Vera Jourova.

L’agressió militar s’ha produït, va defensar Borrell, utilitzant informació falsa i presentant el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, com un genocida i una marioneta a les mans d’occident. El Kremlin, afirma la Unió Europea (UE), utilitza els mitjans estatals i l’ecosistema al seu voltant per manipular. «No només es bombardegen cases, infraestructures o cossos. També es bombardegen les ments», va sentenciar Borrell.