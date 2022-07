Diversos incendis forestals declarats en les últimes hores i encara sense controlar comprometen aquest dissabte la serra de Mijas, a Màlaga i el Parc Nacional de Monfragüe (Càceres) i han obligat a desallotjar diverses poblacions a Extremadura, Castella i Lleó, Andalusia i Galícia.

El Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (Miteco) ha fet una crida a les comunitats autònomes i a la ciutadania per «extremar les precaucions» davant els «extrems» índexs de risc que es produeixin incendis forestals en els pròxims dies a la Península i a les Balears.

La directora general de Biodiversitat, Boscos i Desertificació, María Jesús Rodríguez de Sancho, en una roda de premsa ha instat la ciutadania que «sota cap concepte» faci ús del foc, ja sigui en àrees recreatives o en qualsevol zona habilitada, a causa de la situació meteorològica, i també ha demanat no fumar ni utilitzar vehicles a motor en zones forestals.

Castella i Lleó

A Castella i Lleó els mitjans aeris treballen des de les primeres hores de llum en els incendis forestals, entre els quals preocupen set per la seva magnitud i principalment quatre, dos de la província de Zamora declarats a Figueruela de Arriba i Roelos de Sayago, junt amb els de Monsagro (Salamanca) i Navafría (Segòvia).

Tots quatre han sigut declarats de nivell dos, en una escala de gravetat ascendent que va de zero a tres, pel risc que suposen per a poblacions i la necessitat de requerir mitjans d’extinció de fora de la comunitat per sufocar-los.

A més, hi ha tres incendis més de nivell u localitzats a Candelario (Salamanca), Paradaseca (Lleó) i Navalonguilla (Àvila).

La situació de l’incendi de Monsagro, que és el més virulent, ha millorat en les últimes hores al front que amenaçava el municipi de Salamanca d’El Maíllo gràcies als contrafocs realitzats.

El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitat aquest matí els efectius que participen en les tasques d’extinció en aquesta zona i ha assenyalat que, davant els incendis, cal practicar «una política real» que consisteix a prevenir els focs durant l’hivern i la resta de l’any.

Respecte de l’incendi que afecta les províncies de Salamanca i Càceres, Grande-Marlaska ha mostrat la seva confiança que «en les pròximes hores les condicions meteorològiques millorin i ajudin a fer que tots dos focs s’estabilitzin.

També ha millorat la situació a la província de Zamora, després que els dos incendis més importants, els declarats a Figueruela de Arriba i Roelos de Sayago, ja no suposin una amenaça per a les poblacions de l’entorn.

Extremadura, pendent de Monfragüe

A Càceres, la nit ha sigut complicada en l’incendi de Casas de Miravete, que ha obligat al tancament de l’autovia d’Extremadura (A-5) en tots dos sentits i l’antiga N-V, a més de l’evacuació preventiva dels municipis de Romangordo i Higuera de Albalat.

L’evolució del foc no és favorable i la prioritat aquest matí s’ha centrat en la protecció del Parc Nacional de Monfragüe.

Quant a l’incendi a Las Hurdes, la nit ha transcorregut tranquil·la i durant el matí els efectius d’extinció hi han continuat treballant, amb més intensitat, a la vall del Ladrillar i a la zona d’Aceitunilla.

El foc ha obligat a evacuar de forma preventiva set nuclis poblacionals de la comarca de Las Hurdes: Ladrillar, Aceitunilla, Cabezo, Batuequilla, La Horcajada, Riomalo de Arriba i Las Mestas.

A la zona de Salamanca, el foc progressa en direcció nord i, si el vent canvia en els pròxims dies, podria amenaçar la localitat de Casares de Hurdes.

Andalusia: crema la serra de Mijas

L’incendi que va començar divendres a la serra de Mijas (Màlaga) i els municipis d’Alhaurín el Grande i Alhaurín de la Torre, afecta un perímetre de 1.890 hectàrees de terreny i manté 2.765 persones desallotjades de les seves vivendes, ja que 300 dels 3.065 evacuats poden tornar casa seva.

La consellera andalusa de Desenvolupament Sostenible, Carmen Crespo, ha explicat que l’incendi continua actiu, i els efectius treballen en quatre punts per mirar d’estabilitzar el foc, però les condicions meteorològiques no són favorables, a causa de l’ascens de les temperatures i el descens de la humitat relativa.

Set mitjans aeris i 250 efectius per terra treballen en les tasques d’extinció de l’incendi, tot i que al llarg del dia es preveu la incorporació gradual d’un total de 18 aeronaus.

L’evolució de l’incendi ha permès que 300 dels 3.065 veïns que van ser desallotjats –2.000 a Alhaurín el Grande i la resta a Alhaurín de la Torre– puguin tornar avui dissabte a casa seva.

Galícia es crema

A Galícia han cremat ja 4.300 hectàrees en 13 focs, dels quals 3 incendis forestals a la província de Lugo posen en risc diversos nuclis de població.

El primer dels incendis que està en situació dos, va començar dijous a les 20.37 hores en A Pobra de Brollón (Lugo), parròquia de Saa, on afecta unes 550 hectàrees i es manté actiu.

Dos focs a Folgoso do Courel (Lugo) tenen una situació similar, tots dos actius. Un es troba a la parròquia de Seceda, on ha cremat 950 hectàrees i el segon a la parròquia de Vilamor, que arriba a les 300 hectàrees.

El municipi de Quiroga (Lugo) suma tres incendis més, tots actius, mentre que a la província d’Ourense n’hi ha quatre i dos més a Pontevedra.

Més foc

Per la seva part, els incendis que estan afectant des d’aquest divendres Montiel (Ciudad Real) i Matarrubia (Guadalajara) continuen sense ser controlats, i el primer està en nivell 1 d’alerta perquè ha tallat una carretera de la zona.

Mentrestant, l’incendi registrat dijous passat entre Fuenmayor (La Rioja) i Lapuebla de Labarca (Àlaba) ha quedat ja extingit, després de calcinar 10 hectàrees.