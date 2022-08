Bolsonaro combina amenaces amb promeses electorals per avançar a Lula

«La garantia d’unes eleccions lliures pressuposa el manteniment de la integritat física dels candidats, sense la qual tot el procés electoral i, en conseqüència, el règim democràtic, quedaria viciat». L’advertència prové ni més ni menys que de l’equip de la Policia Federal que s’encarrega de la seguretat de Luiz Inácio Lula da Silva, el candidat amb més intenció de vot de cara a les presidencials brasileres del 2 d’octubre. El document, citat pel diari paulista Folha, no fa més que confirmar l’estat de perillositat latent d’aquesta campanya a causa de la posada en dubte de la transparència de la contesa que Jair Bolsonaro repeteix constantment amb l’afegit d’una amenaça d’intervenció militar. Les paraules del capità retirat tenen un fort efecte en els sectors més radicalitzats de la base social. L’influencer Ivan Rejane va ser arrestat per convocar els seus seguidors a linxar els integrants del Tribunal Suprem (STF). En aquest context es coneix el document dels policies encarregats de cuidar Lula en què es reconeix l’existència d’»adversitats» per complir la tasca encomanada. Una d’elles és «accés a armes de més letalitat» a què tenen accés els brasilers a partir dels «canvis legals realitzats el 2019» pel Govern d’ultradreta.

Setmanes enrere, un dirigent municipal del Partit dels Treballadors (PT) a Foz d’Iguaçú va ser assassinat a trets durant el seu aniversari per un policia simpatitzant de Bolsonaro. La possibilitat que un incident letal d’aquesta naturalesa es repeteixi ha deixat de ser desgavellada. Així ho han comprès el STF i el Suprem Tribunal Electoral (STE), que van decidir en conjunt monitoritzar l’activitat de grups extremistes que creuen a ulls clucs que es busca impedir la reelecció de l’actual mandatari a través d’un frau. Dos jutges de l’STF li van dir sota reserva a CNN Brasil que el bolsonarisme radical somia tenir el seu propi Capitoli com ho van fer els seguidors de Donald Trump.