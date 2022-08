Investiguen empresaris de Brasil que mostren simpaties colpistes

El camí cap a la primera volta electoral brasilera, prevista per al 2 d’octubre, promet reiterats ensurts. La Policia Federal (PF) ho va constatar després de dur a terme una sèrie d’aplanaments contra importants empresaris que simpatitzen amb Jair Bolsonaro i que en un grup privat de WhatsApp van fer saber que prefereixen un cop d’Estat abans que Luiz Inacio Lula da Silva, favorit a les enquestes, frustri la reelecció del capità retirat. «Fake news», va reaccionar davant de l’operatiu Bolsonaro, el líder d’un Govern d’ultradreta que ha convertit les notícies falses en un gènere estatal. Entre els homes de negocis vinculats amb la investigació policial hi ha Jose Koury, de Rio de Janeiro, Meyer Joseph Nigri, el propietari de la constructora Tecnisa i el multimilionari Luciano Hang. «No he parlat mai de cop... sempre he defensat la democràcia i la llibertat d’expressió», va dir el magnat aquest dimarts. Els comptes a les xarxes socials i bancs de tots els involucrats són per aquestes hores objecte d’una inspecció.

Els diàlegs van ser donats a conèixer pel portal Metropoles. Durant una trobada amb empresaris, Bolsonaro va expressar la molèstia per l’operació de la PF. «Creuen que és proporcional bloquejar els comptes bancaris d’aquestes persones? Està justificada una mesura d’aquesta envergadura?», els va preguntar. L’ordre havia estat donada pel ministre del Tribunal Suprem Federal (STF), Alexandre de Moraes, el passat divendres. El senador Flávio Bolsonaro no va fer més que emular la fúria paterna. »És insà ordenar la recerca d’empresaris honestos (...) per dir en una conversa privada de WhatsApp que preferirien qualsevol cosa a un exconvicte», va escriure al seu compte de Twitter, en al·lusió al candidat del Partit dels Treballadors. La reacció del vicepresident i general retirat, Hamilton Mourão, no va estar exempta d’agressivitat.