Luxemburg, primer país de la Unió Europea que va prohibir la posada en el mercat dels productes a base de l'herbicida glifosat, haurà de tornar a autoritzar-lo després de decidir-ho la Justícia d'aquell país.

L'1 de febrer del 2020 Luxemburg va retirar l'autorització de posada al mercat del glifosat, una substància química molt utilitzada en els productes fitosanitaris i potencialment cancerígena segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

El país va permetre, malgrat això, que continués la venda de les reserves existents i el veto total va començar l'1 de gener del 2021.

L'empresa Bayer, fabricant del plaguicida RoundUp, amb glifosat, va recórrer la decisió de Luxemburg, argumentant que no s'havia respectat el dret europeu.

La prohibició ha estat finalment invalidada per una decisió de la cort administrativa de Luxemburg, que ha apuntat a "l'absència d'indicació de la menor argumentació jurídica" per prohibir 8 productes afectats, inclòs el glifosat, en contra del règim jurídic de la UE, que en permetia la distribució.

El ministeri d'Agricultura de Luxemburg va precisar dilluns en un comunicat que l'anul·lació del veto té com a conseqüència que "les autoritzacions (...) es restableixin des de la data de la sentència".

El ministre d'Agricultura, Claude Haagen, ha dit que ha "pres nota" de la decisió.

"Després d'una anàlisi detallada de la sentència, el govern decidirà els següents passos a fer, que seran comunicats en el moment oportú", va dir en un comunicat.

Els plaguicides a base de glifosat s'utilitzen principalment en l'agricultura i l'horticultura per combatre les males herbes que competeixen amb els cultius.

Tot i que l'OMS va alertar el 2015 sobre els riscos cancerígens del glifosat, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l'Agència Europea de Productes Químics (ECHA) van assegurar després tenir evidències científiques per classificar l'herbicida, el més utilitzat del món, com a no cancerigen.

El desembre passat la Comissió Europea va estendre l'autorització de l'ús del glifosat a la UE fins a finals del 2023.