Un jutjat de Madrid ha condemnat Ryanair a pagar 1.836 euros a dos policies als quals no va deixar embarcar amb les seves armes, malgrat que estaven de servei, en un vol que es dirigia el 28 de juliol del 2022 des de Tenerife fins a la capital, i ha establert que l'empresa ha de compensar els danys morals que van patir.

El jutjat de primera instància número 5 de la capital ha donat la raó als dos agents i ha ampliat la quantitat que Ryanair els haurà d'abonar pels perjudicis derivats de la impossibilitat d'embarcar en aquest vol.

Ryanair va acceptar pagar 1.436,86 euros, "reconeixent, per tant, el caràcter injustificat de la denegació de l'embarcament, així com els danys materials", si bé va rebutjar sufragar els 400 euros que reclamaven per danys morals en entendre que aquesta quantitat no estava justificada i que hauria d'estar dins de les compensacions previstes al reglament europeu que regula les normes sobre compensació en casos com aquest.

Una tesi que no comparteix la magistrada en la seva sentència, contra la qual hi ha recurs i a la qual ha tingut accés EFE, en què deixa clar que el Tribunal Suprem ha establert que la indemnització del dany moral, en casos de retards o cancel·lacions de vols, pot donar-se de forma independent de les quantitats establertes a l'esmentat reglament.

Aquell 28 de juliol els agents, que eren de servei, van anar a la porta d'embarcament, on se'ls va denegar pujar a l'avió amb l'arma, malgrat que havien emplenat el document necessari per poder portar-la a cabina, segons la demanda.

Tots dos van haver d'adquirir nous bitllets l'endemà "davant la necessitat d'arribar a la destinació amb motiu de la seva professió".

"No només és que la denegació de l'embarcament no tingués justificació legal, sinó que és palès que tot el que ha passat va ocasionar als passatgers la necessitat d'haver de suportar el cansament físic i mental derivat d'haver de buscar altres vols alternatius, amb la consegüent inquietud i ansietat derivada de la incertesa que això comporta; assumir despeses no previstes, perdre un dia a l'arribada a destí i haver de passar una nit en una altra ciutat", assenyala la sentència.

I afegeix que, "a conseqüència de la injustificada actuació de la demandada", els agents "s'han vist obligats a interposar una demanda i seguir un procediment judicial fins a dictar sentència, cosa que no fa sinó abundar en el dany moral".

Els lletrats dels agents en representació del sindicat policial Jupol, Manuel Chamorro i Ignacio Aznar consideren que s'ha tractat d'una "pràctica abusiva" per part de la companyia, encara que els policies "portaven tota la documentació reglamentària i es van limitar a fer un servei".