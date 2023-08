A tres dies per la constitució del Congrés dels Diputats, encara hi ha moltes incògnites per resoldre sobre la conformació de la Mesa, on els vots de Junts per Catalunya seran claus. En aquest context, l'expresident Carles Puigdemont ha defensat aquest dilluns la discreció que mantenen des de Junts: "Encarar una negociació a través de declaracions públiques no és la nostra opció". En un missatge a Twitter, l'eurodiputat ha detectat que, "a mesura que s'apropen dies decisius", "creix el nerviosisme, puja la subhasta i es disparen les especulacions". Davant d'això, Puigdemont ha receptat "paciència, perseverança i perspectiva".

Paciència, perseverança i perspectiva. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de agosto de 2023 La sessió de constitució del Congrés dels Diputats tindrà lloc aquest dijous a les 10 hores. Els blocs conservador i progressista hi arriben empatats. Sobre el paper, el PSOE i Sumar en tindrien quatre representants, i el PP i Vox quatre més. El novè membre, que es disputarà amb la presidència del Congrés, farà decantar la balança. La presidència s'elegeix en primera votació per majoria absoluta o, en segona volta, per majoria simple entre els dos candidats més votats. Amb l'entrada del vot a l'estranger, que va provocar un petit canvi en el repartiment d'escons, el PP, Vox i UPN sumen 171 diputats, els mateixos que el PSOE, Sumar, EH Bildu, el PNB, el BNG i també ERC. En aquest escenari, els 7 vots de Junts per Catalunya, així com el de Coalició Canària, seran determinants.