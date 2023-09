Dos activistes espanyols en favor del règim de Vladímir Putin han sigut inclosos en una llista de 34 col·laboradors de diverses nacionalitats en l’ocupació russa a Ucraïna, per als quals es demanen als Estats Units, la UE i els seus governs advertències legals, sancions i restriccions de visa.

Als 34 els atribueix el Centre for Democratic Integrity, (CDI, think tank d’anàlisi estratègica amb seu a Viena) haver participat com a supòsits «observadors internacionals» no russos en una campanya propagandística del Kremlin per aportar legitimitat a comicis organitzats per Moscou entre els dies 8 i 10 de setembre en territoris ucraïnesos ocupats militarment.

Els dos activistes són Enrique Refoyo i Fernando Moragón. Tots dos són populars en àmbits de l’extrema dreta per les seves xerrades, debats, aparicions en webTVs i campanyes prorusses, contra la UE i l’anti-OTAN durant l’actual fase de la invasió d’Ucraïna, iniciada el febrer del 2022. Des del 2014 –any de l’ocupació de Crimea– Moscou intensifica el seu desplegament d’ingerència, propaganda i desinformació en països occidentals teixint trames de relacions amb l’extrema dreta europea, a les xarxes del qual repicar les seves narratives.

Refoyo i Moragón avalaven aquests comicis russos a Ucraïna mentre el dia 10, no lluny, un coet rus matava la cooperant Emma Igual, en un atac qualificat pel Govern d’Espanya com a «crim de guerra». L’Executiu ha demanat a la cort de la Haia que s’investigui l’atac mortal contra la jove catalana.

Comicis sota control

El procés electoral que han recolzat Refoyo i Moragón és el Dia de les Votacions, en què, a Rússia, es renoven 4.000 càrrecs regionals de diverses entitats a 85 demarcacions de la Federació.

Aquest any, el govern rus ha inclòs entre aquestes demarcacions, com si fossin el seu propi territori, zones ucraïneses ocupades militarment: Crimea i els ‘oblast’ (comarques, províncies o regions) del Donbass (Donetsk i Lugansk), Kherson i Zaporíjia.

Enrique Refoyo va acudir a avalar les eleccions a Kherson, segons la llista del CDI i també segons informació difosa per l’agència Tass i diversos dirigents polítics russos. Refoyo és el principal traductor i difusor a Espanya dels postulats geoestratègics de l’eurasianisme, corrent creat per Alexander Duguin, l’ideòleg de l’ultranacionalisme rus més pròxim a Putin. Duguin és un dels caps que a Moscou més fermament sostenen les teories de la degeneració d’Occident, l’homofòbia, la xenofòbia, el paneslavisme i Rússia com a «tercera Roma», defensora de suposats «valors tradicionals cristians».

Refoyo ha col·laborat en l’extint canal ultra de televisió 7NN i, abans, va impartir xerrades sobre geoestratègia promogudes per la formació neofeixista MSR. L’ambaixada russa el va citar aquest any en els seus agraïments com a coorganitzador de la marxa de carrer del Regiment Immortal a Madrid, en record de la victòria russa sobre l’Alemanya nazi a la II Guerra Mundial.

L’altre espanyol de la llista, Fernando Moragón, va avalar les votacions el dia 9 a Zaporíjia, a la zona sud de l’arc ucraïnès ocupat per Rússia des del febrer del 22. Moragón presideix una petita entitat, l’Observatori Hispanorus d’Euràsia, i col·labora amb el canal ultra de televisió ‘online’ Negocios TV, una de les caixes de ressonància de propaganda pro Kremlin, l’audiència del qual es va multiplicar en els mesos posteriors a la invasió d’Ucraïna.

El 28 d’agost, a X (abans Twitter), Moragón contribuïa a difondre ‘Tu última oportunidad’, el més recent vídeo de propaganda de guerra del ministeri de Defensa rus. És un anunci en el qual crida a desertar els soldats ucraïnesos que participen en la contraofensiva llançada per Kíiv.

L’acusació

Als dos activistes els inclou el Centre for Democratic Integrity en una llista de «persones no russes involucrades en l’‘observació internacional’ d’eleccions russes en territoris ucraïnesos ocupats», segons un comunicat difós des de Viena i Berlín la setmana passada.

El CDI és una organització no governamental amb seu a Viena, dirigida pel politòleg ucraïnès i professor universitari a Àustria Anton Shekhovtsov, investigador dels llaços del règim de Putin amb l’extrema dreta europea. Codirigeix l’entitat l’expert russòleg i també catedràtic alemany Andreas Umland.

En el seu comunicat, l’entitat recorda que les eleccions avalades per, entre d’altres, aquests dos activistes espanyols han sigut condemnades i qualificades per la Comissió Europea com un «nou intent inútil de Rússia de legitimar o normalitzar el seu control militar il·legal i el seu intent d’annexió de parts de territoris ucraïnesos». El Govern ucraïnès considera «entrada il·legal» al seu territori la participació d’aquests activistes en els comicis.

En la mateixa setmana, el departament d’Estat nord-americà va descriure les eleccions en zones ocupades com «res més que un exercici de propaganda» i va recordar en un comunicat que les persones que participen com a observadors internacionals en les «eleccions falses» russes a Ucraïna «poden ser subjectes a sancions i restriccions de visat».

El CDI recorda que aquesta tècnica és comuna a les campanyes russes: «Durant dues dècades, les autoritats russes han ocupat observadors internacionals per intentar blanquejar eleccions fraudulentes i plebiscits il·legítims».

Radicals

Nombrosos noms que inclou el CDI en la seva denúncia de «fake observers» (observadors falsos) apareixen també en una llista de 537 «observadors esbiaixats» elaborada per l’EPDE (Plataforma Europea per a Eleccions Democràtiques), que reuneix en defensa de la neteja i no ingerència en processos electorals entitats d’Europa de l’Est (incloses dues ucraïneses i una de Moldàvia), Alemanya i Escandinàvia. La plataforma compta amb el suport del Consell d’Europa, la Comissió Europea i el ministeri d’Exteriors alemany.

Coincideix en les dues llistes, a més de l’espanyol Moragón, un veterà de l’ala radical neofeixista del lepenisme francès, André Chanclu, destacada baula en la connexió del Kremlin a França, del qual ja ha informat aquest diari.

També figura als dos llistats la propagandista prorussa holandesa Sonja Van den Ende, els col·laboradors de l’agència Sputnik Wyatt Reed (nord-americà) i Sebastián Salgado (argentí), l’assessor del govern de la república serbobosniana Sprska Srdan Perisic i l’activista mexicà Israel Arconada, ‘Kortu’, membre d’Askapena, organització de relacions internacionals de l’esquerra ‘abertzale’.

Tots els citats han participat com a observadors convidats per Rússia en diversos processos electorals organitzats en territoris ocupats d’Ucraïna des del 2014.