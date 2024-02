El naturalista i creador de continguts Frank Cuesta, conegut per haver estat el presentador del programa Frank de la Jungla durant la seva trajectòria televisiva, ha patit l'atac d'un cérvol mentre estava transmetent en directe a través del seu canal de Twitch.

Com recullen les imatges, les quals ràpidament s'han viralitzat a les xarxes socials, Cuesta es trobava en el seu 'santuari' de Tailàndia quan de sobte l'animal l'ha envestit contra una roca. Després d'un forcejament amb l'animal, Cuesta ha aconseguit alliberar-se.

"La culpa és meva"

Més tard, el mateix Frank ha pujat un vídeo revivint l'experiència en el seu canal de YouTube, on acumula més de 3,5 milions de subscriptors. "El que veureu avui és un vídeo bastant dur, és un vídeo en el qual he rebut l'atac d'un animal", ha començat explicant després d'haver-se rentat i cosit les ferides. L'animalista explica que Perrito, com va batejar el cérvol, "portava dies bastant nerviós", a més d'estar en zel.

"És una situació que pot ser de vida o mort" avisa abans de reproduir les imatges de l'incident. Malgrat estar "encara amb l'esglai al cos", Cuesta ha volgut reflexionar sobre els fets assegurant que "el 'santuari' funciona perquè els animals estan assalvatjats". "La naturalesa és molt bonica, però és dura, és injusta, és fotuda a vegades", ha conclòs abans de donar pas a la seqüència.

En el vídeo, un dels "clips de l'any" segons el seu protagonista, es veu Cuesta sortint d'una llacuna quan sobtadament el cérvol s'abalança sobre ell i l'envesteix. Després d'un llarg forcejament, durant el qual el naturalista es defensa agafant a l'animal per les banyes i llançant-li pedres, Frank aconsegueix alliberar-se.

A continuació, el mateix Frank ha gravat un segon vídeo en el qual apareix visiblement ferit i amb la samarreta destrossada. "He comès l'error de sortir per una zona on ell [el cérvol] no veia sortida", ha explicat. "La culpa ha estat meva", ha reconegut.