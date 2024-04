La Fiscalia de l'Audiència Nacional obre una investigació sobre els possibles "efectes adversos" del Nolotil

La Fiscalia de l'Audiència Nacional tramita diligències preprocessals sobre responsabilitat sanitària, amb motiu de la denúncia presentada per l'associació El Defensor del Pacient, sobre la producció d'efectes adversos per a la salut pel consum del medicament Nolotil.

A mitjan febrer, aquest òrgan judicial venia analitzant en dos àmbits diferents, el penal i el contenciós-administratiu, les responsabilitats que poguessin derivar-se dels efectes adversos del Nolotil en algunes persones, com és la població flotant procedent d'alguns països com el Regne Unit, els EUA o Suècia. Fins ara, la Fiscalia de Madrid centralitzava les denúncies penals que es van interposar a finals del passat mes de gener també per l'Associació d'Afectats per Fàrmacs (ADAF) davant responsables del Ministeri Públic a tota Espanya.

Quant a les actuacions obertes ara per la Fiscalia de l'Audiència Nacional, tenen per objecte "protegir el dret fonamental dels ciutadans a la integritat física en relació amb el dret a la protecció de la salut, així com del dret a ser protegits contra els riscos que puguin afectar la seva salut en la seva condició de consumidors i usuaris dels serveis sanitaris".

Petició d'informes

S'ha acordat la pràctica de diligències amb l'Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (AEMPS), perquè remeti informe sobre diverses qüestions relacionades amb: dades identificatives de les empreses, fabricants, importadores, comercialitzadores i distribuïdores a Espanya, autoritzacions atorgades i comunicació de reaccions adverses. També la indicació dels països en els quals ha estat retirat del mercat, diferències i raons per les quals es manté la seva comercialització a Espanya.

Afectats

Per part seva, l'Associació d'Afectats per Fàrmacs (ADAF) ja havia posat en marxa accions legals contra el govern espanyol arran de la negativa del Ministeri de Sanitat i de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris a investigar adequadament els abundants casos notificats de danys per Nolotil (metamizol) i prendre mesures per "protegir la població dels riscos d'aquest medicament".

Segons aquesta entitat, el fàrmac pot causar una malaltia coneguda com a agranulocitosi, que redueix els glòbuls blancs i augmenta el risc d'infeccions que poden ser mortals. Aquesta agrupació ha identificat uns 350 casos sospitosos d'agranulocitosis entre 1996 i 2023. Francisco Almodóvar, advocat del Bufet Almodóvar & Jara, que porta el cas, afirma que "les reaccions adverses a aquest tractament han provocat sèpsia, fallada multiorgànica i amputacions".

40 casos mortals

"L'associació està examinant més de 40 casos mortals en els quals considera que el medicament pot haver provocat o contribuït a la mort", assenyalava Almodóvar. Dels 350 casos sospitosos de danys, 170 són de britànics que viuen o han estat de vacances a Espanya.

Malgrat que Nolotil és el fàrmac més consumit a Espanya i es troba àmpliament disponible a la Unió Europea, actualment està prohibit en prop de 40 països. La demanda d'ADAF tracta de defensar els drets de nombroses persones que visiten Espanya o viuen al nostre país i que són naturals de països com el Regne Unit, Irlanda o els Estats Units, països on el metamizol no es ven pel seu risc per a la salut.