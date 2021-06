Un dia després d'anunciar que Juan Forlín vestirà la samarreta blaugrana una temporada més, el Llagostera acaba de comunicar una baixa sensible. El davanter Sascha Andreu no continuarà a la plantilla, després de no arribar a un acord en la seva renovació.

El barceloní, camí dels 35 anys, va aterrar al club l'estiu del 2018 procedent de l'Ontinyent i va ser una peça important en l'ascens a la Segona Divisió B. Categoria que ha tastat aquestes dues temporades amb l'equip gironí, en les quals ha disputat una cinquantena de partits fent 8 gols. Tot i donar el salt a la Primera RFEF, Sascha canviarà d'aires.