Els penals no permeten al Costa Brava seguir en la lluita per revalidar el títol de la Copa RFEF, després d’empatar ahir contra l’Izarra (2-2). En conseqüència, el conjunt blaugrana també es queda sense opcions d’aconseguir un bitllet per a la Copa del Rei.

Oriol Alsina va anar amb tot des del principi amb el seu onze de gala. Al davant, un Izarra, de la Segona RFEF, que arribava invicte del seu grup després de cinc jornades diputades. Conscients els dos equips del que suposa anar passant rondes, l’agressivitat i la intensitat es va apoderar dels primers compassos. La balança, però, es va equilibrar per al bàndol local. Els navarresos aguantaven amb la seva fèrria defensa que a més d’un rival li va causar problemes físics com per exemple a Calatrava, que va patir una dura entrada. El jove extrem dret va ser protagonista en tasques ofensives quan va aprofitar un centre des de l’esquerra de Puig per posar la pilota al fons de la xarxa i fer el 1-0. El gol va fer despertar l’Izarra avançant línies però les seves temptatives per igualar el marcador van quedar en res.

El pas que havia de donar l’Izarra a la segona meitat per intentar igualar el marcador no es va donar. Va ser el mateix Costa Brava qui va manar amb les internades de Guiu i les ocasions de gol d’Álvaro i el golejador Calatrava. Produïen molt però la punteria no estava afinada. Qui si que va veure porta va ser l’Izarra amb un golàs des de la frontal de l’àrea. Sagues va superar un Marcos que poc va poder fer. El partit s’havia de decidir a la pròrroga. Perone va marcar el 2-1, un resultat que semblava definitiu però no. Ja que Rubio va fer el 2-2 per acabar el partit a penals. La loteria dels onze metres va caure per l’Izarra que és l’equip que passa als vuitens de final.