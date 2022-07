El Bàsquet Girona arrasa amb la venda d’abonaments per a l’ACB

Falten encara més de dos mesos perquè comenci la lliga, però el retorn de Girona a l’ACB 14 anys després ha aixecat una forta expectació. Va quedar clar amb l’entrega de l’afició en la Final Four que va acabar significant l’ascens, també amb el 97% d’abonats del curs passat que van renovar el seu carnet, i amb l’èxit rotund del primer dia de venda al públic en general. Des de molt abans de les 12 del migdia, l’hora fixada per començar els tràmits, Fontajau era un formiguer de seguidors que ja feien cua per no quedar-se sense lloc. L’adquisició també es podia fer on-line i en aquest sentit durant la primera hora es van tramitar més de 1.500 abonats nou, per superar els 2.500 al vespre. Al voltant de les vuit el club tenia pràcticament més de 4.000 abonats, sumant-hi els 1.500 de la temporada passada que han renovat. El 98’5% de l’aforament de Fontajau venut.

Les localitats de central i lateral inferior es van exhaurir a primera hora de la tarda. La gran majoria de les altres disposaven ja de molt pocs seients disponibles, sobretot els fons i laterals. Hi havia febre per aconseguir un abonament i no perdre’s el debut a l’elit del Bàsquet Girona. Els preus dels carnets van d’entre els 120 euros als 290 i són molt més econòmics que els que hi havia fa 14 anys en l’última temporada de l’antic Akasvayu. «Hi ha ganes de bàsquet, fa molta il·lusió tornar a veure l’ACB a Girona», repetien molts dels seguidors. La campanya seguirà oberta en els propers dies però el més probable és que en breu s’esgotin les localitats. De moment l’única zona que no s’ha posat a la venda és l’antiga grada jove.