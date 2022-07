Dante Exum no jugarà al Barça la pròxima temporada. El base australià havia acabat el contracte amb el club blaugrana el 30 de juny, però des de l’entitat es creia que es podria allargar la vinculació. Finalment, no s’ha arribat a un acord i Exum ha decidit fitxar pel Partizan de Belgrad d’Obradovic. El club serbi va fer oficial ahir l’arribada del polivalent base que aquesta temporada va acreditar 9 punts, 3,6 rebots i 1,4 assistències per partit a la Lliga Endesa amb el Barça.