La prèvia de la "final" europea que afronta l'Spar Girona dimecres a Fontajau contra el Villeneuve, on ha de remuntar 12 punts per classificar-se per a l'Eurolliga, centra bona part de l'atenció del tercer Fontaxou, el podcast de bàsquet del Diari de Girona, que es pot seguir en plataformes i al web www.diaridegirona.cat. Presentat per Jordi Roura i Josep Guardiola el podcast d'aquesta setmana també analitza el mal inici del Bàsquet Girona en el debut a l'ACB. Els d'Aíto sumen quatre derrotes seguides i, el que és pitjor, en cada partit les sensacions són més dolentes, com va quedar clar diumenge davant l'Unicaja.